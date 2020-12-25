الولايات المتحدة: انفجار قوي في مدينة ناشفيل وصفته الشرطة بأنه "عمل متعمد"

© صورة موزعة قسم شرطة ناشفيل/ أ ف ب

ناشفيل بعيد وقوع انفجار قوي في 25 كانون الأول/ديسمبر 2020

انفجرت سيارة في وسط مدينة ناشفيل الأمريكية صباح الجمعة في حادث وصفته الشرطة بأنه "عمل متعمد". فيما ذكر مسؤولون من مكافحة الحرائق أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

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هز انفجار قوي صباح الجمعة مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية، في فعل يبدو "متعمدا"، وفق شرطة المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

ووقع الانفجار الساعة 06,30 بالتوقيت المحلي (12,30 ت غ)، مسفرا عن أضرار مادية كبيرة في واجهات المحلات القريبة.

واقتلعت أشجار من مكانها فيما اندلعت النيران بسيارتين على الأقل، إحداهما مرتبطة بالانفجار وفق الشرطة.

ووقع الانفجار في شمال وسط المدينة قرب مبنى يعد من أحد معالم عاصمة موسيقى الكانتري، وتطلق عليه تسمية "برج باتمان" بسبب هندسته الخارجية. وطوقت قوات الأمن الحي.

وشعر سكان على بعد تسع بنايات بالانفجار الذي دمر عدة مركبات أخرى وألحق أضرارا بمبان وتصاعد بسببه الدخان الأسود في السماء وكان مرئيا من على بعد أميال. وقالت الشرطة في تغريدة إن الانفجار "يبدو ناجما عن فعل متعمد".

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن قسم الإطفاء.وقال آندرو مكابي النائب السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي) لشبكة (سي.إن.إن) إن انفجارا بهذا الحجم سيتم التحقيق فيه على أنه "عمل إرهابي محتمل".

وأشار إلى أن الشرطة قد تكون الهدف المحتمل للانفجار بالنظر إلى أنهم كانوا يستجيبون لبلاغ عن عربة مشبوهة عندما وقع الانفجار.

وحث جون كوبر رئيس بلدية ناشفيل المواطنين على البقاء بعيدا عن منطقة وسط المدينة في وقت بدأت فيه الشرطة والسلطات الاتحادية التحقيق.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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