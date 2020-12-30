الأرجنتين: البرلمان يتبنى قانونا يجيز الإجهاض من دون شروط

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ناشطون يحتفلون بنتيجة تصويت مجلس الشيوخ في بوينوس أيرس، 30 كانون الأول/ديسمبر 2020

بعد نقاشات مطولة في البرلمان الأرجنتيني، صوّت مجلس الشيوخ الأربعاء بغالبية 38 صوتا على قانون يجيز الإجهاض من دون شروط، أثار انقساما كبيرا في البلاد. ولم يكن من حق الأرجنتينيات الإجهاض إلا في حالتي الاغتصاب أو المشاكل الصحية طبقا لقانون يعود تاريخه إلى عام 1921.

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تبنى البرلمان الأرجنتيني الأربعاء قانون الإجهاض، وأصبحت الأرجنتين بذلك واحدة من الدول القليلة في أمريكا اللاتينية التي تشرّعه. وأثارهذا القانون انقساما عميقا لدى الرأي العام على امتداد عامين تقريبا.

وبعدما تبنى النواب في 11 من الشهر الحالي النص الذي يجيز الإجهاض قبل إكمال 14 أسبوعا من الحمل، صوّت مجلس الشيوخ عليه فجر الأربعاء بغالبية 38 صوتا في مقابل رفض 29 وامتناع واحد، وذلك بعد عامين من سقوط محاولة أولى.

وفي ختام نقاش دام لنحو 12 ساعة، أعلنت رئيسة مجلس الشيوخ كريستينا كيرشنر، الرئيسة السابقة ونائبة الرئيس الحالية "صار قانونا وهو الآن بيد السلطة التنفيذية".

ورغم الأزمة الوبائية، كان عدة آلاف من الناشطين المؤيدين للإجهاض قد تجمعوا قرب مقرّ الكونغرس حيث احتفلوا بنتيجة التصويت.

وبهذا القانون، تنضم الأرجنتين إلى كوبا والأوروغواي وغيانا ومقاطعة مكسيكو في المكسيك، لناحية السماح بالإجهاض من دون شروط.

والإجهاض في الأرجنتين كان مسموحا به فقط في حالات التعرض لجريمة الاغتصاب أو في ظل خطر يتهدد حياة الأم، طبقاً لقانون يعود تاريخه إلى عام 1921.

وكان الرئيس ألبرتو فرنانديز (يسار وسط) الذي يتولى السلطة منذ نهاية 2018، قد وعد خلال حملته بإحالة مشروع قانون تشريع الإجهاض مجددا إلى السلطة التشريعية.

وبعد صمت في البداية، نشر البابا الأرجنتيني فرنسيس تغريدة على موقع تويتر الثلاثاء، قال فيها "إن ابن الله قد ولد مهمشا لكي يقول لنا إن كل شخص مهمّش هو ابن الله، وقد جاء إلى العالم كما يأتي الطفل إلى العالم ضعيفا وهشا، لكي نتمكن من قبول ضعفنا بحنان".

واعتبرت الصحافة الأرجنتينية التغريدة بمثابة رفض للقانون.

فرانس24/ أ ف ب

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