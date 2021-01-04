إعادة انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي للمرة الرابعة على التوالي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تستخدم المطرقة بعد إعادة انتخابها رئيسة لمجلس النواب رقم 117 في واشنطن ، الولايات المتحدة ، 3 كانون الثاني/يناير 2021.

صوت مجلس النواب الأمريكي الأحد بأغلبية 216 صوتا لإعادة انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة للبرلمان. وتكون هذه رابع ولاية لبيلوسي، وهي أول امرأة أمريكية تشغل هذا المنصب المهم، وكانت خصما شرسا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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بأغلبية ضئيلة، أعيد انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي الأحد خلال الجلسة الأولى للكونغرس الـ117 التي أظهرت انقسامات عميقة. وستكون هذه رابع ولاية لبيلوسي، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب المهم.

وبيلوسي (80 عاما) المتحدرة من كاليفورنيا والتي كانت الخصم الرئيسي لدونالد ترامب خلال الجزء الثاني من ولايته الرئاسية، تعود لتولي منصبها لمدة سنتين على الرغم من ممانعة بعض الأصوات في حزبها.

ويشار إلى أن بيلوسي حصلت على 216 صوتا مقابل 209 لمنافسها الجمهوري كيفين مكارثي. وأعطى جميع الجمهوريين الذين كانوا حاضرين أصواتهم لهذا الأخير، بينما لم يعط خمسة ديمقراطيين أصواتهم لبيلوسي.

وتم تجديد المقاعد البالغ عددها 435 في مجلس النواب بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وتبقى الأغلبية في مجلس الشيوخ معلقة في الوقت الحالي بانتظار انتخابات فرعية في جورجيا، سيتقرر على إثرها ميزان القوى في واشنطن مع بدء ولاية الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وستكون هذه رابع ولاية لبيلوسي، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب المهم.

فرانس24/ أ ف ب

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