مباشر: أنصار دونالد ترامب يقتحمون مقر الكونغرس خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة
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أمرت الشرطة الأمريكية بإخلاء أبنية في مقر الكونغرس في العاصمة واشنطن بعد أن اقتحم مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الكابيتول وعطلوا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.
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أمرت الشرطة بإخلاء أبنية في مقر الكونغرس الأمريكي في مواجهة متظاهرين مؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاوزوا الحواجز الأمنية عند درج الكابيتول.
وقالت النائبة نانسي مايس في تغريدة: "لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب. ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول".
فرانس24/ أ ف ب
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