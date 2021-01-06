الولايات المتحدة: ولاية جورجيا بانتظار إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الفاصلة

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بول كوفي وكامي سلوتر من أنصار ترامب المقتنعين بفوزه بولاية جورجيا في متجرهما في دالتون، في 4 كانون الثاني/يناير 2021، مستنفران لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ.

ينتظر الناخبون في ولاية جورجيا الأمريكية إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشيوخ التكميلية التي يتنافس فيها الحزبان الكبيران، الديمقراطي والجمهوري، على مقعدين سيحددان لمن ستكون الأغلبية بالمجلس. وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وسط منافسة محتدمة وحشد من أنصار الحزبين. يذكر أن الحزب الجمهوري بحاجة للفوز بمقعد واحد فقط لتكون له الأغلبية في المجلس.

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أغلقت مراكز الاقترع في ولاية جورجيا أبوابها مساء الثلاثاء بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار ممثلَيهم في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات تكميلية ستحدد لمن من الحزبين ستكون الغلبة في المجلس وبالتالي المسار الذي ستسلكه ولاية الرئيس المقبل جو بايدن.

ويخوض الانتخابات في جولة الإعادة عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان كيلي لوفلر وديفيد بيردو في مواجهة خصميهما الديمقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف على الترتيب.

نتائج متقاربة بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية جورجيا 03:07

وبعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش)، تقدم وارنوك على لوفلر بفارق 6,2 نقطة بينما تقدم أوسوف على بيردو بفارق 5,6 نقطة، وذلك بعد فرز 20 بالمئة من الأصوات، بحسب مركز إديسون للأبحاث.

ويتعين على الديمقراطيين الفوز بالمقعدين في جورجيا للسيطرة على مجلس الشيوخ. ومن شأن فوز الديمقراطيين أن يشكل مجلسا منقسما يكون لكل حزب فيه 50 مقعدا، مما يمنح نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس التصويت الفاصل بعد توليها منصبها في 20 كانون الثاني/يناير.

تقرير عن انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي الفاصلة في ولاية جورجيا 01:47

ويسيطر الديمقراطيون بالفعل على الأغلبية في مجلس النواب. وإذا واصل الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ، فإنهم سيمارسون حق النقض (الفيتو) على المعينين السياسيين والقضائيين الذين اختارهم بايدن علاوة على العديد من مبادراته السياسية في مجالات مثل التحفيز الاقتصادي وتغير المناخ والرعاية الصحية والعدالة الجنائية.

ومن المتوقع أن تصدر أولى النتائج في وقت متأخر من الليل أو حتى نهار الأربعاء إذا ما كانت النتائج متقاربة. ويكفي أن يتمكن أي من السيناتورين الجمهوريين المنتهية ولايتهما في الاحتفاظ بمقعده حتى تبقى الأكثرية في مجلس الشيوخ في واشنطن بيد خصوم بايدن، في حين أن حلفاءه يحتاجون للفوز بكلا المقعدين حتى يضمنوا لرئيسهم بداية ولاية خالية من العراقيل.

الديمقراطي وارنوك يعلن فوزه

وأعلن المرشح الديمقراطي رافايل وارنوك ليل الثلاثاء الأربعاء فوزه على السناتورة الجمهورية المنتهية ولايتها كيلي لوفلر. ولم تعلن السلطات ولا وسائل الإعلام الكبرى حتى الآن الفائز في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة شديدة والتي ستحسم الغالبية في مجلس الشيوخ مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 كانون الثاني/يناير، كما أن لوفلر لم تقر بهزيمتها.

جورجيا: استمرار تقارب النتائج بين المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ 01:56

ولم يفز أي ديمقراطي بسباق مجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا منذ 20 عاما، لكن استطلاعات الرأي تظهر تقارب السباقين للغاية. ولطالما كانت جورجيا مؤيدة للجمهوريين. لكنها فاجأت الجميع في انتخابات الرئاسة التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر بالتصويت لصالح بايدن، وهي أول مرة تختار فيها الولاية مرشحا رئاسيا ديمقراطيا منذ نحو 30 عاما.

وعقد بايدن والرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب مؤتمرين انتخابيين في جورجيا يوم الاثنين مما يسلط الضوء على المخاطر.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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