دونالد ترامب يؤكد لأنصاره في واشنطن أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته في انتخابات الرئاسة

دونالد ترامب أمام أنصاره في واشنطن، في 6 يناير/كاون الثاني 2021.

فيما يستعد الكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة، أكد دونالد ترامب لأنصاره الأربعاء خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته.

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أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء لأنصاره خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبيل مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن.

ترامب يلعب آخر ورقة له 01:52

فرانس24/ أ ف ب

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