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الكونغرس يصادق رسميا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

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نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال جلسة الكونغرس للمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 7 كانون الثاني/يناير 2021.
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال جلسة الكونغرس للمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 7 كانون الثاني/يناير 2021. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
6 دقائق

صادق مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان في جلسة مشتركة صباح الخميس، وبعد ساعات من اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة. وصادق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذي ترأس الجلسة المشتركة، على نتيجة الهيئة الناخبة بفوز بايدن بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لدونالد ترامب.

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في تصويت جرى صباح الخميس، بعد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول واستئناف الجلسة المشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب، صادق الكونغرس الأمريكي على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في آخر مرحلة قبل تنصيبه رسميا في 20 كانون الثاني/يناير.

الجمهوريون يقفزون من المركب بعد اقتحام أنصار ترامب للكونغرس
03:55

وصادق نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة الذي صب لصالح بايدن بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لدونالد ترامب، في ختام جلسة لمجلسي النواب والشيوخ قاطعها أنصار للرئيس المنتهية ولايته زرعوا الفوضى والذعر في مبنى الكابيتول.

 

فرانس24/ أ ف ب

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