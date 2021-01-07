الولايات المتحدة: وفاة امرأة متأثرة بجروحها بعد إصابتها بالرصاص خلال اقتحام مبنى الكابيتول

أعمال عنف وفوضى في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول. 6 يناير/كانون الثاني 2020.

توفيت امرأة متأثرة بجروحها كانت أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول الأربعاء إثر اقتحام أنصار دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن، كما أعلنت الشرطة الأمريكية. ووفقا لوسائل إعلام فإن القتيلة تدعى آشلي بابيت وهي من عتاة مناصري ترامب وقد أتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

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أعلنت الشرطة الأمريكية أن مرأة أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول الأربعاء إثر اقتحام أنصار دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن، قد توفيت متأثرة بجروحها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألينا غيرتس إن الجريحة توفيت، في حين اكتفى قائد شرطة العاصمة الفدرالية روبرت كونتي بالقول خلال مؤتمر صحافي إن تحقيقا فتح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن القتيلة تدعى آشلي بابيت وهي من عتاة مناصري ترامب وقد أتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

ونقلت قناة "كي يو إس آي" التلفزيونية التي تحدثت مع زوج القتيلة إن "بابيت خدمت في الجيش لمدة 14 عاما"، وكانت "من أشد المؤيدين للرئيس ترامب".

ووفقا للقناة التلفزيونية فإن زوج القتيلة بقي في سان دييغو في حين سافرت زوجته إلى واشنطن للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها ترامب أنصاره للاحتجاج على هزيمته أمام جو بايدن.

فرانس24/ أ ف ب

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