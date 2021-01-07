تويتر يجمد حساب دونالد ترامب لمدة 12 ساعة ويهدد بغلقه نهائيا إذا واصل انتهاك قواعد الاستخدام

اندرو كاباييرو رينولدز ا ف ب/ارشيف

دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي في إطار انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020 في فالدوستا

قرر تويتر الأربعاء تجميد حساب دونالد ترامب لمدة 12 ساعة، وهدد بغلقه نهائيا إذا واصل انتهاك قواعد الاستخدام. وكتب في منشور: "نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترامب إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية"، محذرا من أنّه "إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظل الحساب مغلقا".

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قرر تويتر الأربعاء تجميد حساب الرئيس الأمريكي المنمتهية ولايته دونالد ترامب لمدة 12 ساعة، وهدد بغلقه نهائيا إذا واصل انتهاك قواعد الاستخدام المتعلقة بالنزاهة المدنية في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول الأربعاء..

وقال تويتر في منشور: "نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترامب إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية"، محذرا من أنّه "إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظل الحساب مغلقا".

وكانت قيدت قدرة المستخدمين على إعادة نشر فيديو واصل فيه ترامب تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات الرئاسية قد زُورت، وذلك "بسبب خطر العنف" بعدما حاول مئات المحتجين إجبار الكونغرس على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

من جهتها، حذفت شركتا فيسبوك ويوتيوب التسجيل المصور، بينما طالب المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكونغرس بالانصراف. وقال نائب رئيس فيسبوك للنزاهة، جاي روزين، في تغريدة إن شركة التواصل الاجتماعي حذفت الفيديو "لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلا من أن يقلصها".

وقالت يوتيوب المملوكة لغوغل إن الفيديو ينتهك سياستها المناهضة للمحتوى الذي يزعم أن "تلاعبا واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأمريكية لعام 2020".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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