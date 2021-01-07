ردود فعل دولية واسعة ومنددة باقتحام مؤيدين لدونالد ترامب مقر الكابيتول في واشنطن

ندد كثير من قادة الدول الغربية باقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونغرس الأربعاء، مطالبين باحترام الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة.

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ندد العديد من القادة الغربيين باقتحام متظاهرين من أنصار دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن، داعين إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ كتب في تغريدة على موقع تويتر: "مشاهد صادمة في واشنطن"، مضيفا: "نتيجة هذه الانتخابات يجب أن تحترم".

"الديمقراطية الأمريكية الليلة تحت حصار"

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن ما حصل في الكابيتول "اعتداء على الديمقراطية الأمريكية". وأضاف: "في نظر العالم، تبدو الديمقراطية الأمريكية الليلة تحت حصار".

بدوره وصف رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ما شهده الكابيتول بأنه "مقلق للغاية"، داعيا إلى "وجوب احترام الأصوات الانتخابية الديمقراطية".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصف ما حصل في الكابيتول بـ"المشاهد المخزية"، مطالبا بنقل السلطة سلميا إلى بايدن. وكتب على تويتر: "الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن المهم الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

"اعتداء متعمد على الديمقراطية من قبل رئيس حالي وأنصاره"

وغرد رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن قائلا: "الشعب الإيرلندي تربطه علاقة عميقة بالولايات المتحدة توطدت على مدى أجيال عديدة. وأنا أعلم أن الكثيرين مثلي، يتابعون المشاهد التي تتوالى في واشنطن بقلق وفزع كبيرين".

لكن وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني ذهب أبعد من ذلك بأن حمل ترامب شخصيا مسؤولية ما يحصل. وقال كوفيني على تويتر: "مشاهد مروعة ومحزنة للغاية في واشنطن يجب أن نطلق عليها ما هي عليه: اعتداء متعمد على الديمقراطية من قبل رئيس حالي وأنصاره، في محاولة لإلغاء انتخابات حرة ونزيهة!" ، مضيفا "العالم يراقب! نأمل في استعادة الهدوء".

في برلين، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنصار ترامب إلى "التوقف عن الدوس على الديمقراطية". وكتب ماس على تويتر: "على ترامب وأنصاره أن يقبلوا في نهاية المطاف بقرار الناخبين الأمريكيين وأن يتوقفوا عن الدوس على الديمقراطية".

وأضاف: "أعداء الديمقراطية سيسعدون برؤية هذه الصور المروعة من واشنطن"، محذرا من أن "الخطاب التحريضي يتحول إلى أعمال عنف".

على ترامب "الاعتراف حالا بأن جو بايدن هو الرئيس المقبل"

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دخول أنصار ترامب مبنى الكابيتول "مسا خطيرا بالديمقراطية"، مشددا على "وجوب احترام رغبة الشعب الأمريكي".

ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ما حدث في العاصمة الأمريكية بالمشاهد "المروعة"، مطالبا ترامب بـ"الاعتراف حالا بأن جو بايدن هو الرئيس المقبل".

بدورها وصفت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ اقتحام الكابيتول بأنه "هجوم غير مقبول بتاتا على الديمقراطية في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يتحمل مسؤولية إيقاف هذا الأمر. صور مخيفة. أمر لا يصدق أن هذه هي الولايات المتحدة".

فرانس24/ أ ف ب

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