ما حصل في الكابيتول "ليس مفاجئاً" بالنسبة لباراك أوباما ويليق بـ"جمهوريات الموز" حسب جورج بوش

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن اقتحام أنصار دونالد ترامب الأربعاء لمقر الكونغرس "ليس مفاجئا"، فيما اعتبر سلفه جورج بوش (الابن) أن ما حدث في الكابيتول يليق بـ"جمهوريات الموز". أما بيل كلينتون، فقد شدد على أن الهجوم غذته "أربع سنوات من السياسات المسمومة" والتضليل المتعمد.

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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي باراك أوباما أن أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء عندما اقتحمه أنصار دونالد ترامب "مخزية" لكنها ليست "مفاجئة".

وقال أوباما في بيان إن "التاريخ سيتذكر أعمال العنف التي حصلت اليوم في الكابيتول، بتحريض من رئيس كذب بلا هوادة بشأن نتيجة الانتخابات، باعتبارها لحظة خزي وعار على بلدنا".

وأضاف: "سنخدع أنفسنا إذا ما قلنا إن ما حدث كان مفاجأة تامة"، ملقيا باللوم على قادة الحزب الجمهوري ووسائل الإعلام الموالية لهم لأنهم "غالبا ما كانوا غير راغبين في إخبار أتباعهم بحقيقة" أن بايدن حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر والتي ما زال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته فيها.

جورج بوش: ما حصل في الكابيتول "تمرد" يليق بـ"جمهوريات الموز"

شنّالرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش هجوما عنيفا على القادة الجمهوريين الذين أججوا حالة "التمرد" التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء والتي تليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديمقراطية".

وقال بوش في بيان: "لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلة الاحترام التي ظهرت اليوم تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية".

بيل كلينيون: "أربع سنوات من السياسات المسمومة" والتضليل المتعمد

من جهته، اعتبر الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون ما حصل "اعتداء غير مسبوق" على المؤسسات الأمريكية.

وقال كلينتون في بيان: "لقد واجهنا اليوم اعتداء غير مسبوق على الكابيتول وعلى دستورنا وعلى بلدنا"، معتبرا أن هذا الهجوم غذته "أربع سنوات من السياسات المسمومة" والتضليل المتعمد.

وأضاف أن "الفتيل أشعله دونالد ترامب وأشد الداعمين له حماسة، وكثيرون منهم في الكونغرس، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات التي خسرها".

فرانس24/ أ ف ب

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