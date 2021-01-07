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مجلس الشيوخ يستأنف جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة

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مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة المصادقة على انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة. 6 يناير/كانون الثاني 2021.
مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة المصادقة على انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة. 6 يناير/كانون الثاني 2021. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فرانس24 تابِع
7 دقائق

استأنف مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الأربعاء جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة بعد ساعات من اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول. وقال نائب الرئيس مايك بنس: "حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول هذا، هام هم ممثلو الشعب الأمريكي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور".

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استأنف مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الأربعاء جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة بعد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول وتعطيلهم الجلسة.

علي بردى من واشنطن
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واستهل نائب الرئيس مايك بنس الجلسة بالتنديد بـ"أعمال العنف" التي شهدها مقر الكونغرس والتعبير عن أسفه لهذا "اليوم المظلم". وقال: "حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول هذا، هام هم ممثلو الشعب الأمريكي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور".

وشدد زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أن المجلس "لن يتم ترهيبه". وأضاف: "لقد حاولوا تعطيل ديمقراطيتنا وفشلوا".

من جهته قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن جرى الأربعاء هو نتيجة "كلمات وأكاذيب" دونالد ترامب وستترك "لطخة لن تمحى بسهولة".

فرانس24/ أ ف ب

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