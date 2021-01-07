هل توجد ثغرات أمنية في حماية الكونغرس الأمريكي ساعدت أنصار ترامب على اقتحامه؟

اقتحام مبنى الكونغرس ليل الأربعاء في أجواء من الفوضى والعنف التي هزت مشاهدها أمريكا ومعها والعالم، أثارت استغراب العديدين للسهولة التي تم بها تجاوز قوات أمن الكابيتول والتمكن من دخوله بل والتجول في قاعاته والعبث بمحتوياته من طرف أنصار ترامب. ما دفع البعض اليوم إلى الحديث عن وجود ثغرات أمنية ساهمت بشكل غير مباشر في هذه الأحداث.

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اندلعت أعمال فوضى دامية في مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) الأربعاء عندما داهمت مجموعة من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قوة الشرطة التي تحمي مقر الهيئة التشريعية في الولايات المتحدة، ما اعتبر أنه فشل ذريع في حماية هذه الركيزة من الركائز الدستورية في البلاد.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في مجال إنفاذ القانون إن أحداث الكونغرس، مقر مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، تجسد وجود ثغرات أمنية غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي الحديث، إذ حوّلت واحدا من أبرز رموز السلطة الأمريكية إلى بؤرة للعنف.

وفي حين أن أحداثا مثل تنصيب رئيس جديد تنطوي على تخطيط أمني تفصيلي من جانب أجهزة أمنية عديدة، فقد قال المسؤولون إن التخطيط كان أقل بكثير لمهمة حماية الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020

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قوة شرطة الكونغرس لوحدها في مواجهة آلاف المتظاهرين

وفي بداية الأحداث تولت التصدي للمتظاهرين بالكامل قوة شرطة الكابيتول المؤلفة من 2000 فرد، والمخصصة لحماية حرم الكونغرس الواقع على مساحة 126 فدانا.

ولأسباب لا تزال غير واضحة حتى صباح الخميس لم تصل أفرع أخرى من أجهزة الأمن الاتحادية الضخمة بشكل واضح لدعمها قبل ساعات، بينما حاصر مشاغبون مقر الكونغرس.

ويبعد مبنى الكونغرس مسافة قصيرة على الأقدام عن المكان الذي انتقد فيه ترامب في كلمته الانتخابات قبيل بدء الشغب، ووصفها فيها بأنها "اعتداء سافر على ديمقراطيتنا" حسب قوله، وحث فيها أنصاره على "التوجه إلى الكابيتول" وعلى "إنقاذ مسيرة أمريكا".

وترددت تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن احتجاجات مؤيدة لترامب يجري التخطيط لها قد تتطور إلى أعمال عنف، ما كان يلزم تحضيرا أمنيا لمواجهتها.

وقال مسؤول كبير إنه رغم هذه المخاطر لم تطلب قوة شرطة الكابيتول دعما مسبقا لتأمين المبنى من الأجهزة الاتحادية الأخرى مثل وزارة الأمن الداخلي.

ولم يتم تعبئة تعزيزات الحرس الوطني التي استدعاها رئيس بلدية المدينة لأكثر من ساعة بعد أن اخترق المحتجون الحواجز الأمنية.

وعلى النقيض من ذلك عمدت إدارة ترامب إلى نشر قوات تلك الأجهزة بكثافة خلال الاحتجاجات على وحشية الشرطة في واشنطن ومناطق أخرى في الولايات المتحدة خلال الصيف الماضي.

وضباط شرطة الكابيتول مدربون على إبعاد المحتجين عن درجات السلم الخارجي الرخامية لحماية المجمع وكأنه قلعة.

لكن تيرانس جينر، الذي كان قائدا لشرطة الكابيتول وأصبح فيما بعد أكبر المسؤولين عن إنفاذ القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال إن العديد من النوافذ والأبواب في المجمع المبني في القرن التاسع عشر يتعذر الدفاع عنها.

المطالبة بالمحاسبة

ومع تدفق مجموعات من المشاغبين إلى قلب مؤسسة الحكم الأمريكية شوهدوا على الكاميرات وهم يتجولون بحرية عبر القاعات التاريخية، البعض يتأرجح من شرفة وآخرون ينهبون مكتب نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بل ومنهم من جلس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ.

والتقط مصور لرويترز صورة لمشاغب يرفع علم القوات الكونفيدرالية في الحرب الأهلية الأمريكية وهو يتجول داخل الكونغرس.

وقال جينر "عندي ثقة كبيرة في الرجال والنساء الذين يحمون الكونغرس. لكن من الضروري أن تحدث محاسبة كاملة".

الاستعداد لم يكن كافيا

وعزا نواب داخل المبنى الفشل الأمني التاريخي إلى عدم الاستعداد للحدث. وقال النائب الديمقراطي فيسنت جونزاليس "أعتقد أن الشرطة أدت مهمة رائعة في ظل الظروف لكن من الواضح أنه لم يحدث تخطيط كاف".

وكان عدد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس ممن أقلقهم احتمال وقوع أعمال عنف، قد حاولوا لأكثر من أسبوع الضغط على الأجهزة الحكومية للحصول على ما تعرفه من معلومات عن التهديدات وإجراءات التصدي لها، وفقا لما ذكره مصدر في الكونغرس.

لكن المصدر قال إنه لم يظهر أي مؤشر على أن أحدا يجمع معلومات جادة عن احتمال وقوع اضطرابات أو يخطط للتصدي لها.

عدم الاستعداد الكافي

وقال مسؤول كبير بجهاز اتحادي من أجهزة إنفاذ القانون مطلع على التخطيط لحماية المواقع الاتحادية الأخرى بما فيها المنطقة التي تحدث فيها ترامب إنه ذُهل لأن شرطة الكابيتول لم تستعد بشكل أفضل.

وأضاف "لم يكن يجب أن يحدث ما حدث. فقد كنا جميعا نعلم مقدما أن هؤلاء الناس قادمون وأول عناصر عمل الشرطة هو أن تكون موجودة. "قوة شرطة الكابيتول هي في الأساس قوة حراسة، ولذا من الصعب فهم سبب عدم استعدادها بشكل أفضل".

ومنذ سنوات تنعقد جلسات وتُرفع تقارير عن تحديات تأمين الكابيتول. فقد قال جينر إنه اقترح في 2013 إنشاء سياج يطلق عليه بوابة الكابيتول لمنع مثل هذا الاعتداء الواسع.

وأضاف أن الاقتراح لم ينفذ لأن أعضاء الكونغرس أرادوا الحفاظ على حق الشعب في الوصول للكونغرس ورفضوا أن يبدو المجمع وكأنه حصن.

وكان ترامب قد وعد في تغريدة على تويتر بحدث "جامح" بهدف تغيير هزيمته في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني وبدا أنه يشجع أنصاره على التحرك.

وقال ترامب في الجمع الحاشد الأربعاء "طفح الكيل ببلدنا ولن نقبل بذلك بعد الآن. عليكم أن تظهروا قوتكم. وعليكم أن تكونوا أقوياء".

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فرانس24/ رويترز

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