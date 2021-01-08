الولايات المتحدة: ترامب يعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن

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ترامب يعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن.

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة في تغريدة على موقع تويتر أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني.

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لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يصنع "الحدث" والمفاجأة حتى الأيام الأخيرة من ولايته، حيث أعلن في تغريدة مقتضبة الجمعة أنّه لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً.

وكتب ترامب "إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب في 20 كانون الثاني/يناير".

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ودعا ترامب في وقت سابق الأمريكيين إلى "المصالحة وتضميد الجراح" بعدما اقتحم مناصرون له مبنى الكابيتول الأربعاء وعاثوا فيه خرابا، مؤكدا أنه يريد انتقالا "سلسا" للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن.

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وقال ترامب في مقطع فيديو نشره كذلك على حسابه في موقع تويتر إن "إدارة جديدة ستنصب في 20 كانون الثاني/يناير. تركيزي الآن ينصب على ضمان انتقال هادئ ومنظم وسلس للسلطة. هذه اللحظة تتطلب تضميد الجراح والمصالحة".

أول رئيس يرفض حضور مراسم أداء يمين خلفه منذ أندرو جونسون في 1869

وبذلك، يصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يرفض حضور مراسم أداء يمين خلفه منذ أندرو جونسون في العام 1869.

ويؤدي جو بايدن وكامالا هاريس اليمين ظهر 20 كانون الثاني/يناير كرئيس ونائبة رئيس للولايات المتحدة.

وتقام هذه المراسم تقليديا على درج الكونغرس أمام متنزه "ناشونال مول".

وكل أربع سنوات، يتدفق مئات الآلاف إلى العاصمة الفيدرالية الأمريكية لحضور المراسم لكن الأعداد ستكون محدودة هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

فرانس24/أ ف ب

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