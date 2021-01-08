بايدن يعتبر أن عدم حضور ترامب حفل تنصيبه "جيد" ويترك أمر مساءلته للكونغرس

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، في 7 يناير/كانون الثاني 2021.

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجمعة أن غياب سلفه في البيت الأبيض دونالد ترامب عن حفل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني "أمر جيد"، فيما قال إن أمر مساءلة الرئيس المنتهية ولايته "متروك" للكونغرس.

إعلان اقرأ المزيد

أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجمعة بقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عدم حضور حفل تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير: "إنه أمر جيد"، مع تأكيده أن حضور نائب الرئيس مايك بنس أمر "مرحب به".

للمزيد - اقتحام أنصار ترامب للكونغرس: الديمقراطية الأمريكية تتلقى ضربة موجعة هي الأولى في تاريخها

وترك بايدن للكونغرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل ترامب أو عدمه قبل 12 يوما من انتهاء ولايته، الأمر الذي يطالب به العديد من النواب الديمقراطيين بعد أحداث الكابيتول.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون بولاية ديلاوير: "سنركز على عملنا ويمكن للكونغرس أن يقرر كيفية تحركه" بالنسبة إلى ترامب، مع اعتباره أن سلفه "غير مؤهل" للحكم.

وقال بايدن إنه يعتقد منذ فترة طويلة أن ترامب لا يصلح لتولي السلطة.

وأضاف بايدن للصحفيين إن تركيزه منصب الآن على احتواء جائحة كوفيد-19 وضمان تسريع وتيرة برنامج التطعيم ودعم الاقتصاد.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك