الولايات المتحدة: رئيسة مجلس النواب تدعو الجيش الأمريكي لمنع ترامب من استخدام الرموز النووية

أكدت الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي الجمعة أنها تواصلت مع الجيش الأمريكي للتأكد من أن ترامب لن يكون قادرا على استخدام الرموز النووية، معتبرة الملياردير الجمهوري "شخصا خطيرا للغاية وينبغي أن لا يستمر في منصبه" بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول. وحذرت بيلوسي من أنه إذا لم تتم تنحية ترامب بموجب تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيا.

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أعلنت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة نانسي بيلوسي الجمعة أنها تواصلت مع الجيش الأمريكي للتأكد من أن ترامب لن يكون قادرا على استخدام الرموز النووية، متوعدة بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعا.

وكانت الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي قد دعت الخميس إلى تنحية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب غداة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، معتبرة الملياردير الجمهوري "شخصا خطيرا للغاية وينبغي أن لا يستمر في منصبه" وأن تنحيتة "أمر ملح يرتدي أهمية قصوى".

وعبرت بيلوسي عن مخاوفها من وقوع انفلاتات جديدة، ترجمتها بقولها إنه "من الممكن أن يتحول كل يوم إلى فيلم رعب لأمريكا".

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وخلال مؤتمر صحفي في الكابيتول، قالت بيلوسي إن تنحية ترامب الذي لم يتبق له في السلطة سوى أقل من أسبوعين هي "أمر ملح بالغ الأهمية"، مطالبة نائب الرئيس مايك بنس والحكومة بأن يعمدوا "في الحال" إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة بأن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

وأضافت رئيسة مجلس النواب أنها تأمل الحصول على رد من بنس على طلبها.

وحذرت بيلوسي من أنه إذا لم يُنح ترامب بموجب هذه الآلية الدستورية فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيا.

وبصفتها رئيسة لمجلس النواب فإن إطلاق آلية عزل الرئيس في الكونغرس هو من صلاحيتها.

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ومع توالي دعوات إلى الاستقالة وخطط لإجراءات عزل وسَيل من الانتقادات لرئيس متهم بتقويض المؤسسات وصب الزيت على النار، بات ترامب قبل أيام على انتهاء ولايته منعزلا في البيت الأبيض ووحيدا إلى حد كبير.

وفي خطوة جديدة، أعلن في تغريدة مقتضبة الجمعة أنه لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا.

ومن جهته، أشاد بايدن بقرار ترامب هذا، مضيفا "إن عدم حضوره أمر جيد"، معتبرا أن ترامب "شكل إحراجا للبلاد". وأضاف "إنه فاقد لأهلية الحكم. إنه أحد أكثر الرؤساء العديمي الكفاءة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

فرانس24/أ ف ب

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