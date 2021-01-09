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الولايات المتحدة: نحو 290 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في حصيلة غير مسبوقة

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طاقم طبي ينقل جثمان مصاب بفيروس كورونا خارج أحد مستشفيات نيويورك
طاقم طبي ينقل جثمان مصاب بفيروس كورونا خارج أحد مستشفيات نيويورك © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 290 ألف إصابة جديدة و3676 وفاة  بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز. وبهذه الحصيلة غير المسبوقة في الولايات المتحدة ارتفع مجموع الإصابات إلى 21,8 مليون وأكثر من 368 ألف وفاة منذ بداية الجائحة. 

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أعلنت جامعة  جونز هوبكنز المرجعية الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت الجمعة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة بلغ نحو 290 ألف إصابة. وفي الفترة الزمنيّة نفسها، أحصت البلاد 3676 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، استنادًا إلى الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

   وكانت الولايات المتحدة سجلت الخميس رقما قياسيا جديدا للوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغ نحو 4 آلاف وفاة.

 ويشار إلى أنه تم تسجيل ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات منذ بداية الجائحة، حيث يشغل حاليا نحو 131 ألف مريض أسرة بسبب إصابتهم بالفيروس، حسب إحصاءات "كوفيد تراكنغ بروجكت" الذي يحلل البيانات في الولايات المتحدة يوميًا.

   في المجموع، سجلت الولايات المتّحدة 21,8 مليون إصابة بالفيروس وأكثر من 368 ألف وفاة منذ بداية الجائحة.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

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