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النواب الديمقراطيون سيقدمون تشريعا لمساءلة ترامب الاثنين على خلفية أحداث الكونغرس الأمريكي

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الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مخاطبا مناصريه في 6 كانون الثاني/يناير 2021
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مخاطبا مناصريه في 6 كانون الثاني/يناير 2021 براندن سمايلاوسكي ا ف ب/ارشيف
نص : فرانس24 تابِع
3 دقائق

يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على خلفية أحداث الشغب التي قام بها أنصاره الأربعاء في مبنى الكونغرس. وفي هذا السياق أعد الديمقراطيون وثيقة تتضمن تشريعا يدعو لمساءلته، وفق ما أعلن النائب الديمقراطي تيد ليو السبت.

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قال النائب الديمقراطي تيد ليو السبت إن الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي سيطرحون تشريعا الاثنين يدعو لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وفي تغريدة على تويتر، قال ليو الذي شارك بنشاط في محاولة مساءلة ترامب في ديسمبر/كانون الأول عام 2019 والتي فشلت في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف، إن هناك 180 داعما لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله، في أعقاب أحداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.

 ولم تستفق الولايات المتحدة بعد من هول الأحداث التي وقعت الأربعاء داخل مبنى الكابيتول العريق في واشنطن، حين اقتحم حشد من المتظاهرين الذين كانوا يلوحون برايات بعضها كتب عليه "ترامب رئيسي"، الحواجز الأمنية أمام مقر الكونغرس وعاثوا في المبنى خراباً ودخلوا إلى قاعات والتقطوا صورا لهم فيها، مردّدين ما يقوله ترامب من أنّ الانتخابات الرئاسية مزورة.

 

فرانس24/ رويترز

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