نائب ترامب سيحضر مراسم تنصيب بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة

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نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يلقي كلمة في فورت ماك هنري في بالتيمور في 26 آب/أغسطس 2016

يعتزم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس حضور مراسم تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير، في حين سيغيب عنها الرئيس المنهتهية ولايته دونالد ترامب الذي ازداد عزلة بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول. وشهدت العلاقات بين بنس وترامب تدهورا كبيرا منذ أن صادق نائب الرئيس الخميس على فوز بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر خلال دورة استثنائية عقدها الكونغرس.

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أفادت عدة وسائل إعلام السبت، أن نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس يعتزم حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في حين سيغيب عنها الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يزداد عزلة في آخر أسبوعين من ولايته.

وشهدت العلاقات بين بنس وترامب تدهورا كبيرا منذ أن صادق نائب الرئيس الخميس على فوز بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر خلال دورة استثنائية عقدها الكونغرس بمجلسيه خلال الليل بعد يوم شهد أعمال عنف غير مسبوقة في واشنطن.

واقتحم مناصرون لترامب مبنى الكابيتول وقطعوا الجلسة، في حدث غير مسبوق في واشنطن أثار صدمة كبرى في الولايات المتحدة والعالم.

وقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي خلال أعمال العنف التي اتهم الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته بالتحريض عليها من خلال تصريحاته.

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ونقلت وسائل الإعلام السبت عن عدد من كبار المسؤولين الحكوميين أن بنس الذي نقل إلى مكان آمن خلال اجتياح مقر الكونغرس فيما كان عدد من المتاظاهرين يبحثون عنه باسمه، قرر حضور مراسم تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن الجمعة إن بنس "مرحب به" في حفل أداء اليمين الدستورية، فيما اعتبر من "الجيد" إعلان ترامب عدم حضوره المراسم في تغريدة أخيرة قبل أن يغلق موقع تويتر حسابه.

ومن المقرر أن تكون المراسم محدودة بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

ويواجه ترامب الإثنين آلية عزل هي الثانية في ولايته في حدث غير مسبوق في التاريخ الأمريكي.

ويتضمن نص يهدف لإطلاق إجراءات عزل الرئيس صاغه نواب ديمقراطيون، اتّهاما لترامب بأنه "تعمّد إطلاق تصريحات" شجّعت مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس.

ومن جهتها، توعدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالتحرك إذا لم يقدم الرئيس استقالته.

وحض القادة الديمقراطيون مايك بنس على تفعيل التعديل الدستوري الـ25 وإعلان عدم أهلية ترامب لممارسة مهامه.

وإن كان بنس تفادى إبداء موقف علني بهذا الموضوع، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت الخميس عن أحد المقربين منه أنه لا يؤيد هذا الإجراء خشية أن يؤدي إلى تصعيد التوتر.

فرانس24/ أ ف ب

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