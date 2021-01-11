فيروس كورونا: عدد الإصابات في العالم يتجاوز 90 مليون إصابة

سيدة تجري اختبارا لكشف الإصابة بفيروس كورونا في برلين، 23 كانون الأول/ديسمبر 2020.

استنادا إلى إحصاء قامت به وكالة رويترز للأنباء فقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم عتبة الـ 90 مليون إصابة. وأظهر التعداد أن ثلث الإصابات الإجمالية قد سُجل خلال آخر 48 يوما. ولا تزال القارة الأوروبية التي سجلت 25 مليون إصابة أكثر المناطق تضررا من جائحة كوفيد-19. والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تسجيلا للإصابات بالفيروس إذ سجلت 22 مليون إصابة.

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أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا تجاوز 90 مليونا الاثنين، بينما تسارع دول العالم لتدبير اللقاحات وتواصل تمديد أو تعيد فرض إجراءات الحجر الصحي لمكافحة سلالات جديدة للفيروس. وسجلت أوروبا حوالي 31 بالمئة من الوفيات الناجمة عن الفيروس في أنحاء العالم والبالغة حوالي 1,93 مليون. والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا من الجائحة إذ سجلت أكثر من 22 مليون إصابة.

واكتشفت سلالات جديدة من الفيروس في البداية في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وتنتشر سريعا في أرجاء العالم.

وتسارعت وتيرة تفشي فيروس كورونا في الشهور القليلة الماضية، وأظهر إحصاء لرويترز أن نحو ثلث الإصابات الإجمالية قد سُجل خلال آخر 48 يوما.

ولا تزال أوروبا، التي أصبحت الأسبوع الماضي أول منطقة في العالم تسجل 25 مليون إصابة، أكثر المناطق تضررا من الجائحة تليها أمريكا الشمالية ثم أمريكا الجنوبية.

فرانس24/ رويترز

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