الولايات المتحدة تعيد إدراج كوبا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وهافانا تندد "بانتهازية إدارة ترامب"

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أعادت إدارة دونالد ترامب الإثنين إدراج كوبا في القائمة الأمريكية السوداء لـ"الدول الراعية للإرهاب" في إجراء يأتي قبل تسعة أيام من نهاية مهامها. وبرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإجراء بكون هافانا تدعم الإرهاب الدولي من خلال منح اللجوء"لإرهابيين". وكانت إدارة باراك أوباما قد سحبت كوبا من هذه القائمة التي تضم إيران وكوريا الجنوبية وسوريا. ونددت هافانا بقرار إدارة ترامب الذي اعتبره وزير الخارجية الكوبي "تهكميا ومنافقا" و يجسد "انتهازية سياسية" لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته .

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أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإثنين، قبل تسعة أيام من انتهاء ولايتها، أنها أعادت إدراج كوبا على القائمة الأمريكية السوداء لـ"الدول الداعمة للإرهاب" بعدما قامت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بسحبها من اللائحة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان أشار فيه إلى الزعيمين الكوبيين السابقين فيدل وراوول كاسترو، "عبر هذا الإجراء، نحمل حكومة كوبا مجددا المسؤولية ونوجه رسالة واضحة: على نظام كاسترو أن يضع حدا لدعمه للإرهاب الدولي ولتخريب القضاء الأمريكي".

ولتبرير هذه العقوبة، اتهم بومبيو هافانا بـ"أنها قدمت دعمها في شكل متكرر لأعمال تتصل بالإرهاب الدولي عبر تقديم اللجوء لإرهابيين".

هافانا تندد "بالانتهازية السياسية" لإدارة ترامب

ندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيس الإثنين بـ"الانتهازية السياسية" لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بعيد إعادة إدراجها الجزيرة الشيوعية في قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وجاء في تغريدة أطلقها وزير الخارجية الكوبي "ندين إعلان الولايات المتحدة التهكّمي والمنافق تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب. كلّ صادق في تخوّفه من آفة الإرهاب وكلّ ضحاياها يدركون الانتهازية السياسية لهذا الفعل".

ومن شأن هذا القرار الذي اتخذ في اللحظات الأخيرة أن يضفي مزيدا من الصعوبة على المهمة التي تنتظر الرئيس المنتخب جو بايدن الذي يتسلم منصبه في 20 كانون /الثاني/يناير. وبعد التقارب اللافت مع إدارة أوباما، حرصت إدارة ترامب على تشديد مواقفها بإزاء النظام الشيوعي في الجزيرة.

وبذلك، تضاف كوبا على القائمة السوداء المذكورة إلى كل من إيران وكوريا الجنوبية وسوريا، مقابل شطب إدارة ترامب السودان منها.

فرانس 24 / أ ف ب

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