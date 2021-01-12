بومبيو يتهم إيران بأنها "المقر الجديد" لتنظيم القاعدة وظريف يرد

أ ف ب

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء إيران باحتضان "المقر الجديد" لتنظيم القاعدة. وأكد الوزير الأمريكي، قبل أيام من مغادرته منصبه، تقريرا لإحدى الصحف الأمريكية، أوردت فيه أن الرجل الثاني في التنظيم الإرهابي قتل في طهران. وجاء رد طهران من وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي اعتبر أن منفذي اعتداء 2001 "لم يأتوا من إيران".

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وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء اتهامات لإيران على أنها باتت "مقرا جديدا" لتنظيم القاعدة.

وأكد بومبيو في كلمة قبل أسبوع من مغادرته منصبه، تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز ذكر أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل العام الماضي في طهران، رغم أنه لم يقل إن إسرائيل نفذت ذلك.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني إن القيادي بالقاعدة أبو محمد المصري المتهم بالمساعدة في تدبير تفجير سفارتين أمريكيتين في أفريقيا عام 1998، قتله عملاء إسرائيليون بالرصاص في إيران.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بنادي الصحافة الوطني في واشنطن إنه يعلن للمرة الأولى أن المصري قُتل في السابع من أغسطس/ آب 2020.

وأضاف أن وجوده في إيران لم يكن مفاجئا، وقال "وجود المصري داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم.. القاعدة لديها مركز جديد: إنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ظريف يرد عبر تويتر

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء إن "إرهابيي" تنظيم القاعدة الذين نفذوا هجمات أيلول/سبتمبر 2001، أتوا من بلاد "مفضّلة" لواشنطن، في إشارة ضمنية إلى السعودية، وليس من الجمهورية الإسلامية.

وكتب ظريف عبر تويتر "لا أحد ينخدع (بما يقوله الوزير الأمريكي). كل إرهابيي 11 أيلول/سبتمبر أتوا من الوجهات المفضلة (لبومبيو) في الشرق الأوسط. لا أحد من إيران".

وكان السعوديون غالبية بين 19 شخصا، قالت الولايات المتحدة إنهم نفذوا هجمات عام 2001 في نيويورك وواشنطن.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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