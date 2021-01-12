حوالي مليون مستخدم لتطبيق سيغنال للتراسل الفوري بعد تحديث واتساب لسياسة الخصوصية

اقتربت الأعداد اليومية لتحميل تطبيق سيغنال للتراسل الفوري من تلك التي يسجلها عادة تطبيق واستاب الشهير بحسب أرقام شركة أبتوبيا للأبحاث، حيث قام 810 آلاف مستخدم في العالم بتحميله الأحد مقابل تراجع عدد تحميل واتساب في نفس اليوم بنسبة 7 بالمئة . يأتي ذلك منذ إعلان تطبيق واتساب فرض تحديثات جديدة تمس من خصوصية المستخدم تتعلق بتبادل بياناته كموقعه ورقم هاتفه مع شركة فيس بوك المالكة للتطبيق ووحدات تابعة لها كماسنجر وإنستاغرام. ولاستيعاب الأعداد الإضافية للمستخدمين الجدد أعلنت إدارة سيغنال إضافتها خوادم جديدة لتسهيل استغلال التطبيق. واعتبارا من الثامن من فبراير القادم لن يتمكن مستخدمي واستاب الذين يرفضون قبول هذه التحديثات من استغلال خدمات التطبيق.

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بات عدد المستخدمين الجدد الذين يحملون تطبيق سيغنال للتراسل كل يوم في طريقه لتجاوز حاجز المليون، مما يقربه من مستوى منافسه الأكبر واتساب، وذلك في أعقاب تحديث لسياسة الخصوصية أقره التطبيق المملوك لفيس بوك.

وتظهر بيانات من شركة أبتوبيا للأبحاث أن نحو 810 آلاف مستخدم عالميا عمدوا إلى تحميل تطبيق سيغنال الأحد، بزيادة 18 ضعفا مقارنة بأرقام السادس من يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي حدث فيه واتساب شروطه للخصوصية.

وتحتفظ شروط الخصوصية الجديدة لواتساب بالحق في تبادل بيانات المستخدمين، ومنها الموقع ورقم الهاتف، مع شركته الأم فيس بوك ووحدات تابعة لها مثل إنستاغرام وماسنجر.

واستنكر المدافعون عن الخصوصية هذه الخطوة، مشيرين إلى سجل فيس بوك في التعامل مع بيانات مستخدميه، واقترح كثير منهم الهجرة إلى منصات مثل تليغرام وسيغنال.

وللتكيف مع أعداد المستخدمين الجدد الآخذة في التزايد، قال تطبيق سيغنال الأحد إنه أضاف المزيد من الخوادم. وكان الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان هم إلى حد بعيد من يستخدمون هذا التطبيق غير الهادف إلى الربح حتى وقت قريب وذلك بحثا عن نظام اتصالات مشفر وأكثر أمنا.

وتقول شركة أبوتوبيا إن نحو 1.2 مليون مستخدم قاموا بتحميل واتسآب يوم العاشر من يناير/ كانون الثاني. وكانت نسبة تحميل التطبيق اليومية تراجعت سبعة في المئة أمس الأحد مقارنة مع يوم الأربعاء.

فرانس 24 / رويترز

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