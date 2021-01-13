مجلس النواب الأمريكي يناقش توجيه اتهام بـ"التحريض على تمرد دام" لترامب تمهيدا لعزله من منصب الرئيس

دونالد ترامب في 12 كانون الثاني/يناير 2021 في الآمو في ولاية تكساس

شرع الأربعاء مجلس النواب الأمريكي في مناقشة مسألة توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل أسبوع من مغادرته منصبه، بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الأول الجاري. ويمهد تبني قرار ضد ترامب، الذي من المتوقع أن يمر بدون عرقلة، إلى البدء في إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.

إعلان اقرأ المزيد

من المرتقب أن يصوت مجلس النواب الأمريكي مساء الأربعاء على لائحة اتهام بحق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتشجيع على الهجوم على الكابيتول في واشنطن الذي أوقع خمسة قتلى. وسيجرى التصويت حوالى الساعة 15,00 (20,00 ت غ). ومن غير المتوقع أن يواجه عرقلة نظرا لأن الديمقراطيين يشغلون غالبية في هذا المجلس. وسيؤدي تبنيها إلى فتح إجراءات عزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة رسميا والذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونغرس.

ومع ذلك، كان الرئيس ما زال مقتنعا الثلاثاء بأن أحدا لن يعجّل مغادرته البيت الأبيض حتى نهاية فترة ولايته في 20 كانون الثاني/يناير. ومن ألامو في ولاية تكساس، حاول اتخاذ موقف أقل عدوانية مما كان عليه الأسبوع الماضي مستحضرا وقت "السلام والهدوء". كذلك، رأى أن الإجراء الذي يستهدفه مجرد مناورة من الديمقراطيين، وهي "استمرارا لأكبر حملة مطاردة في التاريخ".

بنس يرفض استخدام سلطاته لعزل ترامب

من جانبه، أعلن نائب الرئيس مايك بنس رسميا الثلاثاء رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية الرئيس دونالد ترامب إذا ما اعتبر غير أهل بتحمّل أعباء منصبه. ورغم رفض بنس، وافق مجلس النواب الذي تسيطر عليه غالبية ديمقراطية على القرار الذي أصبح الآن رمزيا، لحضه على تطبيق هذا التعديل.

لكن في حين أن القرار دعمه جمهوري واحد فقط، فإن إجراءات "العزل" يمكن أن تحظى بموافقة المزيد من أعضاء الحزب الجمهوري.

ومساء الثلاثاء، أعلن خمسة جمهوريين عن دعمهم قرار العزل ومن بينهم ليز تشيني، إحدى قادة الأقلية الجمهورية في مجلس النواب وابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني. وقالت تشيني في بيان اتّسم بنبرة لاذعة "سأصوّت لمصلحة توجيه قرار اتّهامي إلى الرئيس". وأضافت أن "هذا التمرّد تسبّب بسقوط جرحى وقتلى وبحصول دمار في قدس أقداس جمهوريتنا".

وكشفت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أسماء فريقها من "المدعين العامين" الذين سيكونون مسؤولين عن رفع القضية إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، في إطار إجراءات التصويت على الإقالة.

ترامب منعزل

وقال ترامب الثلاثاء إن إجراءات العزل التي قد تستهدفه "سخيفة تماما" وتتسبب "بغضب هائل" في أرجاء الولايات المتحدة، وذلك قبيل توجهه إلى تكساس في أول خروج علني له من البيت الأبيض عقب أعمال العنف التي وقعت في مقرّ الكونغرس.

وما زال يرفض بعناد الاعتراف بأي مسؤولية في الهجوم الذي طال مبنى الكابيتول، معتبرا أن خطابه كان "مناسبا تماما". ورغم ثقته الواضحة ودعم بعض المسؤولين المنتخبين المخلصين للغاية، أصبح دونالد ترامب أكثر عزلة من أي وقت مضى حتى داخل معسكره الذي شهد سلسلة من الاستقالات والانتقادات اللاذعة.

فقد علق موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل الثلاثاء مؤقتا، قناة الرئيس دونالد ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف. وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترامب وحرمانه من منصته المفضلة الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز ومحطة "سي إن إن" فإنّ زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل الذي يتمتّع بنفوذ كبير في الحزب ليس مستاء من الخطوة التي أطلقها الديمقراطيون في مجلس النواب لعزل ترامب لكنّه لم يحسم موقفه بشأن ما إذا كان سيصوّت في نهاية المطاف لعزله أم لا لأنّه ينتظر الاطلاع على تفاصيل القرار الاتهامي ليبني على الشيء مقتضاه.

وقد يكون ماكونيل المفتاح لنتيجة هذا الإجراء التاريخي. لأن تصريحا علنيا واحدا يمكن أن يشجع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على إدانة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. وسيتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ في 20 كانون الثاني/يناير، لكنهم سيحتاجون إلى حشد العديد من الجمهوريين لتحقيق غالبية الثلثين المطلوبة للإدانة. كذلك، تهدد هذه المحاكمة بإعاقة الإجراءات التشريعية التي سيتخذها الديمقراطيون في بداية رئاسة بايدن، من خلال احتكار الجلسات في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يؤدي جو بايدن اليمين تحت حراسة مشددة في 20 كانون الثاني/يناير، مباشرة على درجات مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي. وقال جو بايدن الإثنين "لست خائفا" رغم خطر تنظيم احتجاجات جديدة مؤيدة لترامب.

وسمح البنتاغون الذي انتقد لتأخره الأربعاء الماضي في إرسال الحرس الوطني، هذه المرة بنشر 15 ألف جندي للحفاظ على الأمن خلال مراسم التنصيب. وبدأ عناصر الحرس الوطني المنتشرون في شوارع واشنطن القيام بدوريات مسلحة في ساعة متأخرة الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك