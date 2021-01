من هي جماعة "حماة القسم" الجناح شبه العسكري لمقتحمي الكابيتول؟

فيديو يظهر أعضاء "حماة القسم" أمام مبنى الكابيتول

NEW FOOTAGE: a long, disciplined line of men in body armor moves as a unit up the #CapitolBuilding steps.



We need to identify this group.



Grateful to @lehudgins for the find.

Source: https://t.co/1CQlT5Sqa7 pic.twitter.com/Omdva2SiUS