موقع يوتيوب يعلن تعليق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب "مخاطر حصول عنف"

على غرار فيس بوك وتويتر علق موقع يوتيوب الثلاثاء قناة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وحذف تسجيل فيديو نشره. وقال الموقع في بيان إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب "مخاطر حصول عنف" وإن القناة الآن "ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد -أقله- لسبعة أيام".

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أعلن موقع يوتيوب المملوك من شركة غوغل الثلاثاء أنه علق مؤقتا، قناة الرئيس دونالد ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف. وجاء ذلك في بيان تضمن أنه "في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديد تم تحميله على قناة دونالد ج. ترامب لانتهاكه سياساتنا".

وتابع البيان بأن القناة الآن "ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد -أقله- لسبعة أيام".

ويذكر أن موقع فيس بوك قد علق حسابي ترامب على منصته ومنصة إنستاغرام في أعقاب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول مما عطّل مؤقتا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترامب وحرمانه من منصته المفضلة. كما علقت خدمات أخرى مثل سنابتشات وتويتش حسابات الرئيس.

فرانس24/ أ ف ب

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