تعزيزات أمنية كبيرة في واشنطن تأهبا لمراسم تنصيب جو بايدن

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واصلت العاصمة الأمريكية واشنطن الجمعة تعزيز إجراءاتها الأمنية بإغلاق منافذ دخول المعالم الشهيرة، وإقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 كانون الثاني/ يناير.

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يستمر التأهب الأمني في العاصمة الأمريكية واشنطن استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات خلال مراسم التنصيب حيث انتشر آلاف الجنود الأمريكيين في شوارع المدينة وحول المباني الحساسة.

وتشهد مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دوما إجراءات أمن مشددة بقيادة جهاز الخدمة السرية إلا أن إجراءات تأمين المراسم هذا العام ستكون أكبر من المعتاد بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس يوم السادس من كانون الثاني/ يناير في محاولة لمنع التصديق النهائي على فوز بايدن.

وأعلنت هيئة المتنزهات الوطنية يوم الجمعة إغلاق منطقة "ناشيونال مول" والمعالم الأمريكية الشهيرة في واشنطن حتى 21 كانون الثاني/ يناير على الأقل.

وقال ماثيو ميلر مدير المكتب الميداني لجهاز الخدمة السرية في واشنطن للصحفيين "لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والممارسات غير القانونية التي شاهدتها الولايات المتحدة والعالم الأسبوع الماضي".

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون ارتفاع عدد قوات الحرس الوطني في العاصمة إلى 25 ألفا.

فرانس24/ رويترز

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