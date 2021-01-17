ما هي الأوامر التنفيذية الـ12 التي سيوقعها بايدن يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة؟

آنجيلا فايس ا ف ب

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في ديلاوير في 15 كانون الثاني/يناير 2021

تتواصل على قدم وساق التحضيرات لحفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة إثر أحداث الكابيتول. وسيوقع بايدن عقب تنصيبه خلفا لدونالد ترامب، على 12 أمرا تنفيذيا تتعلق بالتصدي لجائحة فيروس كورونا وتدهور الاقتصاد الأمريكي واللامساواة العرقية والتغيّر المناخي.

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كشف بيان أصدره رون كلاين، الذي اختاره جو بايدن لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض، عن الأوامر التنفيذية الـ12 التي سيوقع عليها الرئيس الأمريكي المنتخب في يوم التنصيب الأربعاء، في وقت تم حشد عناصر الشرطة في كل أنحاء الولايات المتحدة استعدادا لهذا اليوم.

وتتعلق تلك الأوامر التنفيذية بالتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأمريكي واللامساواة العرقية والتغيّر المناخي، وفق ما أعلن أحد كبار مستشاري بايدن.

وجاء في بيان كلاين، أن "كل هذه الأزمات تتطلب تحركا عاجلا"، مضيفا أن "الرئيس المنتخب بايدن سيتخذ في الأيام العشرة الأولى من ولايته تدابير حاسمة للتصدي لهذه الأزمات الأربع، ولتجنيب البلاد أضرارا طارئة لا يمكن إصلاحها، ولاستعادة أميركا مكانتها في العالم".

وبتوليه الرئاسة الأمريكية خلفا لدونالد ترامب، يرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى.

وتتجه الولايات المتحدة سريعا نحو تسجيل 400 ألف وفاة بفيروس كورونا وأكثر من مليون إصابة أسبوعيا، مع تفش للفيروس خارج السيطرة.

ويرزح الاقتصاد تحت وطأة تداعيات الجائحة التي تسببت بإلغاء عشرة ملايين وظيفة، كما يواجه المستهلكون الأمريكيون والشركات صعوبات معيشية.

خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1,9 تريليون دولار

وهذا الأسبوع كشف بايدن النقاب عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1,9 تريليون دولار عبر تقديمات مالية وغيرها من المساعدات، وهو يعتزم تسريع حملة التلقيح المتعثّرة ضد كوفيد-19.

وسيوقّع بايدن الأربعاء عقب حفل التنصيب أوامر تنفيذية لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية المناخ الموقّعة في باريس ويلغي قرارا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يحظر دخول رعايا دول ذات غالبية مسلمة الأراضي الأمريكية، وفق بيان كلاين.

وقال كلاين إن "الرئيس المنتخب سيتّخذ تدابير، ليس فقط لإصلاح أشد أضرار إدارة ترامب جسامة، وإنما أيضا للدفع بالبلاد قدما".

وأُوقف الجمعة في واشنطن رجل مسلّح ومدجّج بالذخيرة خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش الكثيرة المقامة في محيط مبنى الكابيتول حيث ستقام الأربعاء مراسم التنصيب، وفق تقرير للشرطة.

وجاء في تقرير للشرطة أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية واطّلعت عليه السبت وكالة الأنباء الفرنسية أن ويزلي آلن بيلر المتحدر من فرجينيا، كان موجودا مساء الجمعة عند نقطة تفتيش على مقربة من مبنى الكابيتول، مقر مجلسي النواب والشيوخ.

وكان بحوزته اعتماد مزيّف لحضور مراسم التنصيب.

وعثرت الشرطة أيضا معه على مسدس محشو وأكثر من 500 طلقة ذخيرة، وقد تم توقيفه.

وكانت هناك ملصقات عدة على شاحنته البيضاء تدافع عن الحق في حيازة الأسلحة، كُتب على إحداها "إذا أتوا لأخذ أسلحتك، أعطهم الرصاصات أولاً".

وكانت سلطات واشنطن قد حوّلت العاصمة الأمريكية في الأيام الماضية إلى منطقة أمنية وقد نشرت حواجز إسمنتية وأسلاكا شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونغرس الذي تعرّض في 6 كانون الثاني/يناير لعملية اقتحام نفّذها مناصرون لترامب.

فرانس24/ أ ف ب

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