الولايات المتحدة: تجمعات محدودة لأنصار ترامب الأحد في المدن الأمريكية وسط تأهب أمني كبير

لافتة تحتوي على معلومات للمشاة حيث يقوم أفراد من الحرس الوطني بتأمين المنطقة بالقرب من مبنى الكابيتول للاحتجاج المحتمل قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في واشنطن،الولايات المتحدة ، 16 يناير 2021.

تجاوزت أعداد قوات الأمن في عدة مدن في الولايات المتحدة الأحد بكثير أعداد أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قرب مباني الكونغرس المحلية يوم الأحد، في مظاهرات حذر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ووكالات اتحادية أخرى من أنها قد تشهد أعمال عنف واسعة. واستنفرت أكثر من 12 ولاية أمريكية قوات الحرس الوطني لتأمين مباني الكونغرس فيها بعد أحداث اقتحام الكابيتول في واشنطن في السادس من يناير كانون الثاني الجاري. وكانت حركة بوغالو المناهضة للحكومة منذ أسابيع إلى التظاهر في جميع الولايات الأمريكية الخمسين تأييدا لدونالد ترامب وللتنديد بعمليات تزوير مفترضة شابت عملية انتخاب جو بايدن .

إعلان اقرأ المزيد

تجاوز عدد مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين عدد المحتجين بفارق كبير في مباني الكونغرس المحلية بأنحاء البلاد يوم الأحد مع تجمع عدد محدود من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مظاهرات حذرت السلطات من أنها قد تشهد أعمال عنف.

وعبأت أكثر من 12 ولاية حرسها الوطني للمساعدة في تأمين أبنية الكونغرس بكل ولاية في أعقاب تحذير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) من احتجاجات مسلحة لمتطرفين يمينيّين ممن شجعهم الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن في السادس من يناير كانون الثاني الجاري.

واعتبر مسؤولو الأمن يوم الأحد أول حدث رئيسي في الاحتجاجات، خاصة وأنه الموعد الذي حددته حركة بوغالو المناهضة للحكومة منذ أسابيع لحشد تجمعات في جميع الولايات الخمسين.

لكن وحتى مساء الأحد لم تخرج سوى مجموعات صغيرة من المتظاهرين أمام حشود كبيرة من سلطات انفاذ القانون وأطقم وسائل الإعلام.

وكان حاكم ولاية إيلينوي جيه.بي. بريتزكر قال على تويتر الأحد "بعد الحصار المفروض على مبنى الكونغرس في ولايتنا والتقاريرعن التهديدات الموجهة لعواصم الولايات، قررت حشد كل الموارد لحماية سكاننا والعملية الديمقراطية"، مضيفا أنه بصدد تعبئة شرطة الولاية وحرسها الوطني لحماية العاصمة سبرينجفيلد.

كما أن عواصم الولايات المتأرجحة، التي قال ترامب إنها شهدت تزويرا لنتائج الانتخابات، في حالة تأهب قصوى بشكل خاص.

وانتشر المئات من مسؤولي إنفاذ القانون وقوات الحرس الوطني حول مبنى كونغرس ولاية جورجيا في أتلانتا في وقت مبكر الأحد، وجرى تطويق المنطقة بالأسلاك الشائكة والحواجز الأسمنتية بينما تمركزت مركبات مدرعة عديدة في مكان قريب.

وفي لانسينغ بولاية ميشيغان، وضعت قوات الأمن متاريس لإغلاق الشوارع المحيطة بمبنى كونجرس الولاية مع تساقط الثلوج صباح الأحد بينما كانت نوافذ مباني المكاتب في المنطقة المحيطة مغلقة.

بالإضافة إلى تكثيف وجود الشرطة، اتخذت ولايات منها بنسلفانيا وتكساس وكنتاكي المزيد من الإجراءات لإغلاق المناطق التي يوجد بها مبنى المجلس التشريعي للولاية. ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن الأربعاء حين يؤدي اليمين رئيسا للبلاد في ظل جهود أمنية استثنائية في العاصمة واشنطن.

عنف محتمل

وحذر (إف.بي.آي) ووكالات اتحادية أخرى من احتمال وقوع أعمال عنف قبل موعد التنصيب إذ يتطلع المتعصبون للبيض وغيرهم من المتطرفين إلى استغلال الإحباط بين مؤيدي ترامب الذين صدقوا الأكاذيب حول تزوير الانتخابات.

وفي أعقاب أحداث العنف الدامية التي وقعت في السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري في واشنطن، قال بعض أعضاء الجماعات المتطرفة إنهم لن يشاركوا في المظاهرة المؤيدة لحمل السلاح المقرر لها يوم الإثنين في فرجينيا. وعبرت السلطات عن القلق من خطر اندلاع أحداث عنف مع احتشاد مجموعات متعددة في ريتشموند عاصمة الولاية.

وطلبت بعض جماعات العنف والجماعات المتطرفة من أنصارها البقاء في منازلهم في عطلة نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى تكثيف الوجود الأمني أو خطر أن تكون الأحداث المخطط لها بمثابة فخاخ للإيقاع بهم تحت طائلة القانون.

فرانس24 / رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك