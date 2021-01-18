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موفد فرانس24 إلى واشنطن: السلطات الأمريكية تنشر 25 ألفا من عناصر الحرس الوطني لتأمين حفل تنصيب بايدن

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استنفار أمني شديد في واشنطن يومان قبل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.
استنفار أمني شديد في واشنطن يومان قبل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. © صورة من التلفزيون
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : وسيم الدالي
3 دقائق

فيما تتواصل على قدم وساق التحضيرات لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء، قال موفد فرانس24 إلى واشنطن وسيم الدالي إن سلطات العاصمة الاتحادية تتأهب بشكل جدي وبحذر شديد للموعد التاريخي وإنها ستنشر ما لا يقل عن 25 ألفا من عناصر الحرس الوطني لتأمين مراسم التنصيب، والتي من المقرر أن تقام وسط غياب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وأكدت تقارير إعلامية مطلعة أن ترامب سيغادر البيت الأبيض صباح الأربعاء، أي قبيل الحفل المرتقب بواشنطن.

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