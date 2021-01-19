ريبورتاج - الولايات المتحدة: "الحالمون" يأملون في الاستقرار وتسوية أوضاعهم مع فوز بايدن ورحيل ترامب

"الحالمون" في الولايات المتحدة © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : علا عباسي 3 دقائق

يعرف المهاجرون القصر الذين قدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية "بالحالمين"، ويناهز عددهم 700 ألف شخص. وفي 2012 أطلق باراك أوباما برنامجا لحمايتهم. إلا أن وصول دونالد ترامب إلى الحكم وانتهاجه سياسة تحد من الهجرة في الولايات المتحدة قضى على أحلامهم بالاستقرار. ومع فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية يأمل "الحالمون" اليوم مجددا في قيام الرئيس الأمريكي الجديد بإصلاحات تطال قضية الهجرة، ليتمكنوا من تسوية أوضاعهم في بلد وصلوا إليه في سن مبكرة.