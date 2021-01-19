زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي: دونالد ترامب "حرض" الحشود خلال اقتحام الكابيتول

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي في إطار انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020 في فالدوستا

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