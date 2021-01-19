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زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي: دونالد ترامب "حرض" الحشود خلال اقتحام الكابيتول

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي في إطار انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020 في فالدوستا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي في إطار انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020 في فالدوستا © أ ف ب / أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

صرح ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء بأن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قد "حرض" الحشود على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الأول. وأضاف ميتش، الذي كان حتى الآونة الأخيرة أحد أقرب حلفاء ترامب، إن الرئيس "شحن الحشود بالأكاذيب" في محاولة لوقف عملية المصادقة على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.

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قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الثلاثاء إن دونالد ترامب "حرض" الحشود التي اقتحمت مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير و"شحنها بالأكاذيب".

وأضاف السناتور النافذ عن ولاية كنتاكي "الحشود الغاضبة شحنت بالأكاذيب. لقد حرضهم الرئيس وأشخاص نافذون آخرون. حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف لوقف" مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

فرانس24/ أ ف ب

 

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