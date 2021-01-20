بايدن سيوقع 17 مرسوما تلغي سياسات ترامب الخاصة بالمناخ والهجرة وجائحة فيروس كورونا

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الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في سينسيناتي في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020

ذكر الأربعاء مساعدون للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيستهل فترة حكمه بتوقيع 17 إجراء تنفيذيا (مرسوما) ظهر اليوم من المكتب البيضاوي يلغي بها سياسات وضعها سلفه الرئيس دونالد ترامب وتتعلق بمسائل تغير المناخ والهجرة والتعامل مع جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن ينهي بايدن حظر السفر من بعض الدول المسلمة الذي أقره ترامب في بداية فترته الرئاسية عام 2017، كما سيوقف تمويل بناء جدار على الحدود المكسيكية ويعود لاتفاقية باريس للمناخ.

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أفاد الأربعاء مستشارو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيصدر فور دخوله إلى البيت الأبيض 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة دونالد ترامب، ومنها التعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ وإلى منظمة الصحة العالمية وأوامر أخرى تتعلق بجائحة كوفيد-19 وتغير المناخ.

وقالت جين ساكي التي ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن سيوقع الأوامر التنفيذية والمذكرات في المكتب البيضاوي في الظهيرة من أجل التعامل مع "أزمات" الجائحة والاقتصاد وتغير المناخ والتفرقة العنصرية، وسيطلب من الهيئات المعنية اتخاذ خطوات في قضيتين إضافيتين.

بايدن سيصدر عشرات الأوامر الرئاسية 06:42

وستشمل الإجراءات فرض وضع الكمامة في المنشآت الاتحادية وعلى الموظفين الاتحاديين وأمرا بتأسيس مكتب جديد بالبيت الأبيض لتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا.

وسيبدأ بايدن أيضا عملية العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وسيصدر أمرا شاملا لمواجهة تغير المناخ يشمل إلغاء تصريح رئاسي لخط أنابيب "كيستون إكس.إل" النفطي المثير للجدل.

وضمن مجموعة من الأوامر المتعلقة بالهجرة، سيلغي بايدن إعلان ترامب حالة الطوارئ الذي ساعد في تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك وسينهي حظر السفر من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وقالت ساكي إن خطط اليوم الأول من رئاسة بايدن مجرد بداية لموجة من الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها قريبا.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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