تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد: جو بايدن يشيد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية"

أدى جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية. ودعا الرئيس السادس والأربعون إلى "الوحدة" محذرا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة. وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية".

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بات جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بعد أدائه اليمين الدستورية الأربعاء في مراسم تنصيب بمقر الكابيتول في واشنطن لم يحضرها سلفه دونالد ترامب.

ودعا في كلمة إلى "الوحدة"، متعهدا بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض وبـ "الإرهاب الداخلي". وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية". وأعلن أن "إرادة الشعب سُمعت وإرادة الشعب احترِمت".

بايدن يؤدي اليمين الدستورية 01:16

ودعا الأمريكيين إلى "الوحدة" في كلمته التي دامت لنحو 21 دقيقة، متعهدا أن يكون رئيسا لكل الأمريكيين. وحذر من حلول المرحلة "الأكثر فتكا" من جائحة كوفيد-19 داعيا الأمريكيين إلى وضع اختلافاتهم جانبا لمواجهة "الشتاء القاتم".

كما دعا بايدن الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على روح ضحايا كوفيد-19 "من أمهات وآباء وأزواج وزوجات وأبناء وبنات وأصدقاء فضلا عن جيران وزملاء".

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كذلك حث الرئيس الجديد الأمريكيين على رفض التلاعب بالوقائع، وقال: "يجب ألا تؤدي كل الاختلافات إلى حرب شاملة. وعلينا أن نرفض الثقافة (التي تشهد) التلاعب بالحقائق نفسها وحتى اختراعها".

كامالا هاريس تؤدي اليمين الدستورية 01:17

وأضاف: "هناك حقيقة وهناك أكاذيب، أكاذيب تطلق من أجل السلطة والكسب. وعلى كلّ منا واجب ومسؤولية، كونه مواطنا أمريكيا، وخصوصا كمسؤول (...) الدفاع عن الحقيقة ومحاربة الأكاذيب".

ووعد جو بايدن بـ "الحاق الهزيمة بنزعة تفوّق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي". وقال "نشهد اليوم بروز تطرف سياسي ونظرية تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي. علينا مواجهتها وإلحاق الهزيمة بها".

فرانس24/ أ ف ب

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