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تنصيب جو بايدن: إيمانويل ماكرون يقول لنظيره الأمريكي الجديد "مرحبا بعودتك" إلى اتفاق باريس للمناخ

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جو بايدن يلقي خطابه خلال حفل التنصيب. 20 يناير/كانون الثاني 2021.
جو بايدن يلقي خطابه خلال حفل التنصيب. 20 يناير/كانون الثاني 2021. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
5 دقائق

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة بالانكليزية في حسابه على موقع توير موجهة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، رحب فيها بقراره العودة إلى اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه واشنطن في عهد دونالد ترامب. زكتب ماكرون: "سنتمكن معا من وقف التقلبات المناخية لحماية كوكبنا.. عودتكم إلى اتفاق باريس للمناخ موضع ترحيب".

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تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة بالإنكليزية للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن، والذي أدى الأربعاء اليمين الدستورية، "كل التوفيق"، مرحبا بقراره العودة إلى اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه واشنطن في عهد دونالد ترامب.

رسالة إيمانويل ماكرون إلى جو بايدن بعد حفل التنصيب

وغرد ماكرون "إلى جو بايدن وكامالا هاريس أحر التمنيات في هذا اليوم التاريخي للشعب الأمريكي". وتابع: "سنتمكن موحدين وسننجح في رفع التحديات التي نواجهها. سنتمكن معا من وقف التقلبات المناخية لحماية كوكبنا -عودتكم إلى اتفاق باريس للمناخ موضع ترحيب-".

بايدن يؤدي اليمين الدستورية
01:16

ويصدر جو بايدن فور دخوله إلى البيت الأبيض الأربعاء 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة دونالد ترامب، ومنها التعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس حول المناخ وإلى منظمة الصحة العالمية.

فرانس24/ أ ف ب

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