قادة العالم يهنئون بايدن ويرحبون بانتقال السلطة في الولايات المتحدة

طوت الولايات المتحدة الأربعاء صفحة ترامب المضطربة، وفتحت أخرى بعنوان بايدن، الذي أدى اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للبلاد. ورحب الكثير من قادة العالم بانتقال السلطة في أمريكا، معبرين لسيد البيت الأبيض الجديد عن استعدادهم للعمل معا وتعزيز أشكال التعاون والشراكة.

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رحب العديد من قادة العالم بانتقال السلطة في الولايات المتحدة وتنصيب جو بايدن الأربعاء رئيسا للبلاد، حيث أدى الديمقراطي بايدن اليمين كرئيس بعد أربع سنوات مضطربة من عهد دونالد ترامب.

الاتحاد الأوروبي: "صديق جديد في البيت الأبيض"

عبر كبار قادة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم لوصول صديق لأوروبا إلى البيت الأبيض. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوروبا "لديها من جديد صديق في البيت الأبيض بعد أربع سنوات طويلة".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: "أريد أن أوجه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني سويا ميثاقا تأسيسيا جديدا من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل".

حلف شمال الأطلسي: "فصل جديد للتحالف"

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "يشكل اليوم بداية فصل جديد للتحالف العابر للأطلسي".

وأضاف "أتطلع إلى العمل عن كثب مع الرئيس بايدن"، مشددا على أن "حلفاء حلف شمال الأطلسي يجب أن يتحدوا لمواجهة العواقب على الصعيد الأمني لصعود الصين، وللتهديد الإرهابي، بما في ذلك في أفغانستان والعراق، ولروسيا ذات الثقة الأكبر".

"تعزيز التحالف الأمريكي-الإسرائيلي"

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. وقال في كلمة عبر الفيديو "أتطلع إلى العمل معكما لتعزيز التحالف الأمريكي الإسرائيلي ومواصلة توسيع نطاق السلام بين إسرائيل والعالم العربي ومواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التهديد الذي تشكله إيران".

إيران: نهاية عهد "طاغية"

أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء بنهاية عهد "طاغية"، معتبرا أن "الكرة في ملعب" الرئيس جو بايدن بشأن العقوبات والاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

واعتبر روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الأعوام الأربعة، التي أمضاها ترامب في الحكم "لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت بالمشاكل لشعبه والعالم".

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة إن إدارة ترامب ذهبت إلى "مزبلة التاريخ".

دول الخليج تهنئ بايدن وتتطلع لتعزير "علاقات الشراكة والتعاون" مع بلاده

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة إلى بايدن متمنيا له "التوفيق في مهامه ولعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين المزيد من التطور والنماء".

وهنأت سفيرة السعودية لدى واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان في تغريدة بايدن ونائبته، وقالت "لقد كان شرفا لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي".

وفي دولة الإمارات، كتبت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة في تغريدة على تويتر: "الإمارات تهنئ جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة"، مضيفة "نتطلع إلى تعميق شراكتنا الممتدة لعقود من الزمن ومواصلة العمل معا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية وتغير المناخ والتطرف العنيف".

كما أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة "عن بالغ الاعتزاز بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من 120 عاما".

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة أشاد فيها "بالعلاقات التاريخية الراسخة"، مؤكدا "التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر الصداقة بينهما".

فرنسا ترحب بعودة ترامب إلى اتفاق باريس للمناخ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبايدن "مرحبا بعودتك" إلى اتفاق باريس للمناخ مع إعلان الرئيس الأمريكي الجديد نيته العودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب.

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتار قال في ختام جلسة لمجلس الوزراء "ننتظر بفارغ الصبر بناء علاقة قوية وفعالة ومتجددة مع الرئيس بايدن"، مكررا "التهاني" إلى الرئيس الأمريكي الجديد ونائبته كامالا هاريس قبل ساعات من حفل تنصيبهما.

ألمانيا تعرب عن "ارتياحها الكبير" لانتقال السلطة

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا الشعور يتشاركه "الكثير من الناس" في ألمانيا.

وقال الرئيس الألماني في رسالة عبر الفيديو "نحن مسرورون لأن الولايات المتحدة كشريك أساسي ستصبح مجددا في المستقبل إلى جانبنا في الكثير من المسائل: في المعركة المشتركة والموحدة ضد وباء كوفيد-19 والحماية العالمية للمناخ وحول المسائل المتعلقة بالأمن".

بريطانيا: جونسون يتطلع "للعمل عن كثب" مع بايدن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تعرض لانتقادات بسبب علاقته الوثيقة بترامب، إنه يتطلع "للعمل عن كثب" مع بايدن. وقال "في معركتنا ضد كوفيد-19 وحول التغير المناخي والدفاع والأمن وفي تعزيز الديمقراطية والدفاع عنها، أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يدا بيد لتحقيقها".

إسبانيا: "فوز بايدن يمثل انتصارا للديمقراطية"

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "فوز بايدن يمثل انتصارا للديمقراطية على اليمين المتشدد".

وأضاف "قبل خمس سنوات، اعتقدنا أن ترامب كان مزحة ثقيلة. بعد خمس سنوات، أدركنا أنه كان يهدد أقوى ديمقراطية في العالم".

روسيا: "نأمل أن تظهر الإدارة الجديدة موقفا بناء أكثر"

أعلنت روسيا أنها تأمل بعمل "بناء أكثر" مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد بشأن مسألة تمديد اتفاقية "نيو ستارت" للحد من الترسانة النووية والتي تنتهي مدة سريانها في 5 شباط/فبراير.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر بعد دقائق من تنصيب بايدن: "نأمل أن تظهر الإدارة الجديدة موقفا بناء أكثر إزاء الحوار معنا" حول هذا الموضوع.

السلطة الفلسطينية: "نتطلع للعمل سويا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة"

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إننا نتطلع للعمل سويا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم"، مؤكدا استعداده "لعملية سلام شاملة وعادلة تحقق أماني الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "وفا" الرسمية.

وقال جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس، "نأمل أن يكون وجود بايدن رئيسا للولايات المتحدة فرصة لتطبيق العدالة الدولية وحل الصراع (الفلسطيني-الإسرائيلي) بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

البابا يحض على تشجيع "المصالحة"

حض البابا فرنسيس جو بايدن على تشجيع "المصالحة والسلام" في الولايات المتحدة وبين الأمم. وقال في بيان "في وقت تتطلب الأزمات الخطيرة التي تواجهها عائلتنا الإنسانية مواقف موحدة وبعد نظر، أصلي أن تقود قراراتك إرادة بناء مجتمع يقوم على العدالة والحرية".

فرانس24/ أ ف ب

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