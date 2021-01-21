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فيروس كورونا: بايدن يعلن فرض حجر صحي على جميع الوافدين جوا إلى الولايات المتحدة

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الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوفيد-19 في 11 كانون الثاني/يناير 2021.
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوفيد-19 في 11 كانون الثاني/يناير 2021. © أ ف ب/ أرشيف
نص : وسيم الأحمر تابِع
2 دقائق

قرر الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الخميس فرض حجر صحي على جميع الوافدين جوا إلى الولايات المتحدة، كما يتوجب على هؤلاء حيازة نتيجة اختبار فحص الإصابة بفيروس كورونا سلبية، وهو إجراء كان معمول به أيضا خلال ولاية ترامب.

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فرض الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الخميس الحجر الصحي على جميع الوافدين جوا إلى الولايات المتحدة مع وجوب حيازتهم نتيجة سلبية لفحص اختبار الإصابة بفيروس كورونا قبل السفر.

وقال بايدن "إضافة إلى وضع الكمامات الواقية، سيحتاج كل من يسافر إلى الولايات المتحدة آتيا من دولة أخرى إلى إجراء اختبار (صحي) قبل صعوده الطائرة (...) والتزام حجر صحي فور وصوله". وكان الاختبار الصحي معمولا به في ظل الإدارة السابقة بينما أدرج الحجر الصحي في خانة التوصيات.

 

فرانس24/ أ ف ب

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