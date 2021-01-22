لائحة اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحال لمجلس الشيوخ الأسبوع القادم

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الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي في إطار انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020 في فالدوستا.

أبلغت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب ستحال للمجلس يوم الاثنين المقبل. فيما أبدى ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أسفه للسرعة التي سيحال بها الملف للمجلس آملا أن يحظى دونالد ترامب بمحاكمة عادلة يستطيع فيها الدفاع عن نفسه.

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قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الجمعة إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أبلغته "أن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ستحال الاثنين على مجلس الشيوخ" الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة "التحريض على التمرد".

وهذه المرحلة التي تشمل تلاوة بنود إجراء العزل الذي يستهدف الرئيس أمام أعضاء مجلس الشيوخ ستعني البدء رسميا بمحاكمته الثانية في هذا الإطار. لكن النقاشات في الجوهر يمكن أن تتأخر، كما لم يتم تحديد موعد لذلك.

وأوضح شومر أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل "الجدول الزمني ومدة" الجلسات. وأضاف "لكن لا تخدعوا أنفسكم، سيكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنبا".

وخلفه على المنصة ميتش ماكونيل معربا عن أسفه للسرعة. وقال "لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى، المرحلة التالية لا يمكن أن تكون محاكمة غير كافية في مجلس الشيوخ". وتابع "نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية" مقترحا الانتظار حتى منتصف شباط/فبراير لبدء النقاشات.

والملياردير الجمهوري متهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

فرانس24/ أ ف ب

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