بايدن يتصل ببوتين ويبحث معه ملفات عدة في صلب التوتر بين البلدين

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في أول اتصال هاتفي بينهما منذ توليه الرئاسة، بحث الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ملفات عدة هي في صلب التوتر بين البلدين. وقد أبدى بايدن نيته مناقشة تمديد معاهدة "نيوستارت" لخمسة أعوام، وأكد دعمه "الحازم لسيادة أوكرانيا". كما أعرب بايدن أيضا عن قلقه حيال "تسميم" المعارض الروسي ألكسي نافالني.

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تشاور الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا في أول اتصال بينهما منذ توليه منصبه، وأثار معه ملفات عدة هي في صلب التوتر بين البلدين.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن "اتصل بالرئيس بوتين بعد الظهر وفي نيته مناقشة عزمنا على تمديد معاهدة نيوستارت لخمسة أعوام"، في إشارة إلى المعاهدة الثنائية لنزع السلاح التي ينتهي مفعولها بداية شباط/فبراير، مضيفة أن الهدف كان "أيضا تكرار دعمنا الحازم لسيادة أوكرانيا في مواجهة العدوان المتواصل من جانب روسيا".

وأعرب بايدن أيضا عن قلقه حيال "تسميم" المعارض الروسي ألكسي نافالني الذي أوقف في موسكو أخيرا بعد عودته من ألمانيا حيث كان يمضي نقاهة، وكذلك حيال طريقة "تعامل قوات الأمن الروسية مع متظاهرين سلميين".

ونددت مجموعة الدول السبع، وإحداها الولايات المتحدة، الثلاثاء في بيان مشترك بالاعتقال "السياسي" لنافالني، مطالبة بـ"الإفراج عنه فورا ومن دون شروط".

ولفتت ساكي إلى أن بين المسائل التي أثارها الرئيس الأمريكي أيضا "التدخلات في انتخابات 2020" في الولايات المتحدة والهجوم الإلكتروني الهائل الأخير الذي تعرضت له وزارات أمريكية ونسبته واشنطن إلى موسكو، والمعلومات التي قلل دونالد ترامب من أهميتها لجهة أن روسيا دفعت "مكافآت" لعناصر في حركة طالبان بهدف قتل جنود أمريكيين.

وتابعت ساكي أمام الصحافيين أن الرئيس "اعتزم أن يقول بوضوح إن الولايات المتحدة ستتحرك بحزم دفاعا عن مصالحنا القومية في مواجهة الأفعال الضارة لروسيا".

من جهته، نقل الكرملين أن بوتين أكد دعمه "لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة" معتبرا أن ذلك "يلبي مصالح البلدين وأيضا مصالح المجتمع الدولي انطلاقا من مسؤوليتهما الخاصة في حفظ الأمن والاستقرار في العالم".

وفي وقت لاحق، أفاد مجلس الدوما الروسي الثلاثاء أن بوتين أحال مشروع قانون ينص على تمديد معاهدة نيوستارت الروسية الأمريكية لخمسة أعوام، علما أن مفعولها ينتهي في الخامس من شباط/فبراير.

وقال المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إن "الاتفاق يلحظ إمكان تمديده لفترة تستمر حتى خمس سنوات إذا اتخذت روسيا والولايات المتحدة قرارا مماثلا (...) في كانون الثاني/يناير 2021، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي على تمديد المعاهدة لخمس سنوات".

فرانس24/ أ ف ب

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