الملف النووي الإيراني ومراجعة الدعم العسكري لدول الخليج ... أبرز ملفات السياسة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط

حدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء الخطوط العريضة لسياسة الإدارة الجديدة في الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحافي هو الأول له بعد تسلم مهامه. وعبر بلينكن الأربعاء عن تغيير شامل للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط تتضمن "مراجعة" للدعم العسكري لدول الخليج واشتراط التزام طهران بالاتفاق النووي قبل عودة بلاده إليه.

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في أول مؤتمر صحافي له بعد تسلمه مهامه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن الأربعاء عن تغيير شامل لسياسة بلاده في الشرق الأوسط تتضمن "مراجعة" للدعم العسكري لدول الخليج وعن استئناف الحوار مع إيران.

ونبه بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، معتبرا أن هذا "الأمر سيستغرق بعض الوقت".

وقال بلينكن: "لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".

لكن المفاوضات ستكون شاقة على الأرجح لأن إيران تطلب العكس، وتريد أن تقوم واشنطن بالخطوة الأولى عبر رفع العقوبات الأمريكية قبل أي شيء آخر.

مراجعة الدعم العسكري للخليج

إلى ذلك، أكد بلينكن أن الإدارة الأمريكية أطلقت مراجعة للقرارات الأخيرة المثيرة للجدل للحكومة ترامب.

وكانت أول نتيجة تعليق واشنطن مبيعات الأسلحة "الجارية" حتى "إعادة التدقيق فيها" للتأكد من أنها تحقق "أهدافها الاستراتيجية"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء. وبين هذه الصفقات التي جمدت ذخيرة دقيقة للسعودية وخصوصا مقاتلات من طراز اف-35 للإمارات العربية المتحدة.

وكان بلينكن تعهد الأسبوع الماضي "بإنهاء" الدعم الأمريكي لهذا التحالف المتهم بارتكاب العديد من الأخطاء الفادحة ضد المدنيين اليمنيين. وقال الأربعاء إن هذا التحالف "ساهم في ما يعتبر في كثير من الأحيان بأسوأ أزمة إنسانية في العالم اليوم".

في الوقت نفسه، أكد على مراجعة "عاجلة جدا" لقرار إدراج الحوثيين على اللائحة الأمريكية "للمنظمات الإرهابية" الذي واجه انتقادات من جميع الجهات لأنه يهدد بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق واسعة يسيطر عليها المتمردون.

وتعكس هذه القرارات تغييرا كبيرا في توازنات التحالفات الأمريكية إذ أن السعودية كانت مع إسرائيل، الركيزة الأساسية لسياسة دونالد ترامب المناهضة لإيران.

ويشكل تعليق بيع الإمارات طائرات "أف-35" تطورا رمزيا لأنه تقرر في الخريف بعد سنوات من الرفض، مقابل الاعتراف بإسرائيل.

ورحب بلينكن بهذا التطبيع التاريخي للعلاقات مع الدولة العبرية الذي انتزعه دونالد ترامب من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، لكنه أشار إلى أنه بدأ بالفعل "النظر" في "الالتزامات" التي قطعتها واشنطن لانتزاع هذه الاتفاقات، من أجل التوصل إلى "فهم شامل" لها.

فرانس24/أ ف ب

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