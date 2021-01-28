باكستان تبرئ المتهم الرئيسي بقتل الصحافي الأمريكي دانيال بيرل وواشنطن تبدي "غضبها"

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صورة مراسل صحيفة وول ستريت جورنال دانيال بيرل، الذي اختفى في مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية في 23 كانون الثاني/يناير 2002.

برأت المحكمة العليا في باكستان الخميس المتطرف الباكستاني البريطاني أحمد عمر سعيد شيخ المتهم بالتخطيط لخطف وقتل الصحافي الأمريكي دانيال بيرل، وأمرت بإطلاق سراحه مع ثلاثة متهمين آخرين، في قرار أثار غضب الولايات المتحدة التي دعت الحكومة الباكستانية للإسراع بمراجعة خياراتها القانونية، بما في ذلك السماح للولايات المتحدة بملاحقة شيخ.

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برأت المحكمة العليا الباكستانية الخميس المتهم الباكستاني البريطاني أحمد عمر سعيد شيخ المشتبه به في قتل الصحافي الأمريكي دانيال بيرل عام 2002 بموجب "قرينة الشك". وعقب صدور الحكم، أعربت الولايات المتحدة الخميس عن "غضبها".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمرها الصحافي اليومي "ندعو الحكومة الباكستانية للإسراع بمراجعة خياراتها القانونية، بما في ذلك السماح للولايات المتحدة بملاحقة شيخ على خلفية القتل الوحشي لمواطن وصحافي أمريكي".

وقال البيت الأبيض إنه "غاضب من قرار المحكمة" حول قضية "قتل وحشي صدمت العالم".

وأضافت ساكي أن "قرار تبرئة شيخ والإفراج عنه والمشتبه بهم الآخرين إهانة لضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باكستان".

واختفى دانيال بيرل (38 عاما) مراسل صحيفة "وول ستريت جورنل" الأمريكية في 23 كانون الثاني/يناير 2002 في كراتشي حيث كان يستعد للقاء زعيم إسلامي.

وكان الصحافي يجري تحقيقا حول شبكة إسلامية يشبه في أن لها ارتباطات مع تنظيم القاعدة، بعد أشهر من هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وبعد شهر من اختفائه، تأكد مقتله بتلقي القنصلية الأمريكية في كراتشي شريط فيديو يظهر ذبحه ثم قطع رأسه.

فرانس24/ أ ف ب

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