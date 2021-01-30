صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام مبنى الكونغرس

أنصار دونالد ترامب بعد اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال السبت بأن وريثة سلسلة متاجر "بابليكس" تبرعت بنحو 300 ألف دولار لتمويل تجمع سبق اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.

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كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشر السبت أن التجمع الذي سبق اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير تم تمويله من قبل مجموعة تضم أحد أبرز ممولي حملة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إن مقدم البرامج اليميني المتطرف أليكس جونز سهل التمويل المقدم من جولي جينكينز فانسيلي، وهي من الممولين البارزين لحملة ترامب 2020. وأضافت أن أموالها ساهمت بنصيب الأسد في تنظيم ذلك الحشد الذي بلغت تكلفته 500 ألف دولار في متنزه إليبس حيث تحدث ترامب وحث أنصاره على "القتال".

ما أهم المعلومات بشأن تمويل التجمع الذي سبق اقتحام مبنى الكونغرس؟ 04:00

وتم اعتقال أكثر من 135 شخصا فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في السادس من يناير/ كانون الثاني على مبنى الكونغرس حيث كان الأعضاء مجتمعين للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتوفي خمسة أشخاص بينهم رجل شرطة في مبنى الكونغرس. وقالت سلسلة متاجر "بابليكس" على تويتر إن فانسيلي ليست موظفة في السلسلة "ولا تشارك أيضا في عملياتنا التجارية، ولا تمثل الشركة بأي شكل من الأشكال. ولا يمكننا التعليق على تصرفات السيدة فانسيلي".

فرانس24/ رويترز

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