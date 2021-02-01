دونالد ترامب يعين محاميين جديدين في فريق الدفاع عنه أمام مجلس الشيوخ

صورة التقطت بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2021 تظهر الرئيس السابق دونالد ترامب لدى صعوده على متن مروحية مارين وان في البيت الأبيض.

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بيانا الأحد يعلن فيه توكيل محاميين جديدين في فريقه القانوني الموكلة إليه مهمة الدفاع عنه أمام مجلس الشيوخ في محاكمة عزله المقرر أن تنطلق في التاسع من شباط/فبراير الجاري. وكانت وسائل إعلام أمريكية من بينها شبكة "سي إن إن" قد قالت السبت إن خمسة محامين تراجعوا عن الدفاع عن الملياردير الجمهوري بعد خلافات بشأن طريقة العمل في القضية.

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بيان نشره الأحد عن توكيل محاميين جديدين للدفاع عنه في محاكمة عزله التي من المقرر أن تنطلق في 9 شباط/فبراير. وقال ترامب في بيان إن "محاميي الدفاع الموقرين" ديفيد شون وبروس إل كاستور سيقودان فريق الدفاع.

يأتي هذا الإعلان غداة تأكيد صحف أن خمسة من محامييه انسحبوا من القضية على خلفية خلافات بشأن الآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع.

انسحاب خمسة محامين من فريق الدفاع عن دونالد ترامب 01:26

ويعمل كاستور خصوصا في القانون الجنائي، أما شون فمتخصص بـ"محاكمات الحقوق المدنية في ألاباما والدفاع الجنائي الفدرالي في نيويورك، بما في ذلك قضايا الموظفين الإداريين وقضايا معقدة أخرى". وسبق أن تعاون شون مع فريق ترامب الدفاعي ويرى كلا الرجلين أن "العزل غير دستوري"، كما أورد البيان.

ويأمل ترامب أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول تزوير هائل في الانتخابات الرئاسية التي قادت جو بايدن الديمقراطي إلى البيت الأبيض، بدلا من التركيز على قانونية الملاحقات المفتوحة بحق رئيس منتهية ولايته، كما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويفترض أن تنطلق محاكمة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد" على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير، في التاسع من شباط/فبراير. لكن يرجح ألا تتحقق غالبية 67 صوتاً (أي الثلثين) في مجلس الشيوخ اللازمة لمواصلة المحاكمة، وذلك لأن خمسة سناتورات جمهوريين فقط مستعدون للانضمام إلى 50 سناتورا ديمقراطيا لتأييد جواز الشروع بالمحاكمة.

فرانس24/ أ ف ب

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