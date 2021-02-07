الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها بالملف النووي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأحد أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها في الملف النووي.

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في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها في الملف النووي. وردا على سؤال عن إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة الى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن "كلا".

وعندما سألته الصحافية عما إذا كان على الإيرانيين أن "يوقفوا أولا تخصيب اليورانيوم" هز برأسه إيجابا، وذلك في مقتطفات من هذه المقابلة التي ستبث كاملة بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.

وبعد مفاوضات شاقة وطويلة، توصلت الولايات المتحدة في 2015 إلى اتفاق مع إيران يحول دون حيازتها السلاح النووي، وقعته أيضا الصين وروسيا والمانيا وفرنسا وبريطانيا قبل أن تصادق عليه الأمم المتحدة.

لكن الرئيس السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام 2018 معتبرا أنه غير كاف على الصعيد النووي وبهدف احتواء "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" في الشرق الاوسط. وعاود ترامب فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية كانت رفعت في مقابل الوفاء بالتزاماتها النووية، ما دفع طهران إلى تجاوز هذه الالتزامات.

ووعد بايدن بالعودة إلى الاتفاق شرط أن تفي إيران أولا بالتزاماتها. لكن القادة الإيرانيين كرروا الأحد أن على الولايات المتحدة أن تبادر إلى رفع كل العقوبات قبل أن يلتزموا مجددا القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجهم النووي.

فرانس24/ أ ف ب

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