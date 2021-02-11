محاكمة ترامب: الادعاء الديمقراطي يواصل عرض حججه ضد الرئيس السابق المتهم بتحريض الحشود

فيديو يظهر السناتور تشاك شومر يهرب أمام تقدم مثيري الشغب في مبنى الكابيتول في واشنطن، في 6 يناير 2021.

واصل المدعون الديمقراطيون الخميس، لليوم الثاني، عرض ادعاءاتهم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محاكمته أمام مجلس الشيوخ. وفي إشارة لاقتحام مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير وأعمال العنف التي رافقت ذلك، قال جيمي راسكين المشرف على فريق الادعاء "لم يكن الرئيس ترامب شاهدا بريئا على حادث... بل تخلى عن دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة ليصبح المحرض الرئيسي على تمرد خطير".

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تُستأنف الخميس المحاكمة التاريخية في مجلس الشيوخ الأمريكي للرئيس السابق دونالد ترامب وفي القاعة نفسها التي اقتحمها أنصاره في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي. وبعد يوم شهد عرض لقطات مروعة، سيواصل المدعون الديمقراطيون تقديم الوقائع ضد دونالد ترامب الذي يحاكم بتهمة "التحريض على التمرد" في قضية الهجوم على مبنى الكونغرس الذي سقط خلاله قتلى.

وفي لقطات من كاميرات مراقبة بعضها لم يعرض من قبل وتسجيلات فيديو وضعها مؤيدو ترامب على الإنترنت، يظهر رجال شرطة يصرخون من الألم وبرلمانيون في حالة ذعر ومهاجمون يطلقون تهديدات. وذكّر الاتهام الذي عرض هذه اللقطات أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين يمثلون القضاة والمحلفين والشهود، بأنهم نجوا هم أنفسهم بأعجوبة "من الأسوأ".

ووضع النواب الديمقراطيون المكلفون توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، الهجوم في إطار حملة خاضها الملياردير الأمريكي الذي رفض الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن بعد الانتخابات.

وقال جيمي راسكين الذي يشرف على فريق الادعاء "لم يكن الرئيس ترامب شاهدا بريئا على حادث" كما يقول محاموه بل "تخلى عن دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة ليصبح المحرض الرئيسي على تمرد خطير".

من جهته أكد النائب جواكين كاسترو أن هجوم أنصار ترامب بينما كان الكونغرس يستعد للمصادقة على فوز بايدن "لم يأت من فراغ". وأضاف أن "دونالد ترامب أجج عداء الجماهير على مدى أشهر".

ورفض قطب العقارات السابق المقيم في فلوريدا الإدلاء بشهادته. لكن صوته استمر في التردد في قاعة مجلس الشيوخ في الكونغرس حيث عرض متهموه مقتطفات عديدة من خطبه وأعادوا إنتاج تغريداته الملتهبة واستشهدوا بكلماته الأكثر إثارة للجدل.

"كذبة كبرى"

وفرص إقناع ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو الأمر الضروري لإدانته، ضئيلة لكن الديمقراطيين يأملون التأثير على الرأي العام خلال الجلسات التي تبث مباشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقد وصفوا بـ"الكذبة الكبرى" حملة التضليل الطويلة بشأن الانتخابات الرئاسية التي شنها الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون مكررا لأسابيع من دون دليل أنه كان ضحية تزوير انتخابي هائل.

وقال البرلماني تيد ليو إنه بعد فشل شكاواه القانونية وضغوطه المتعددة على مسؤولي الانتخابات في الولايات الرئيسية "وجد الرئيس ترامب أنه لا يملك خيارات غير عنيفة للبقاء في السلطة".

وأضاف زميله ستايسي بلاسكيت أنه تحول بعد ذلك إلى "المجموعات التي عمل على تنميتها لأشهر"، مثل مجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة التي كان العديد من أفرادها من بين من اقتحموا الكابيتول، مشيرا إلى أن الرئيس دعاهم في تشرين الأول/أكتوبر إلى أن يكونوا "مستعدين". وفي السادس من كانون الثاني/يناير قال ترامب لمؤيديه المجتمعين في واشنطن قبيل اقتحام حصن الديمقراطية الأمريكية "حاربوا مثل شياطين".

"هدف"

أصر محامو ترامب على التأكيد خطيا الاثنين على أن اعتبار الرئيس السابق مسؤولاً عن عنف "مجموعة صغيرة من المجرمين (...) أساؤوا فهمه بالكامل" هو أمر "سخيف"، مؤكدين أنه "حثهم على البقاء سلميين".

وردت النائبة مادلين دين الأربعاء "راجعنا 11 ألف كلمة يتألف منها خطابه وقد استخدم فيها عبارة ’سلمي’ مرة واحدة فقط ، مقابل أكثر من 20 مرة استخدم فيها كلمة ’للقتال’".

وأضافت بلاسكيت أن الأسوأ من ذلك هو أنه تبرأ من نائبه مايك بنس الذي رفض وقف إجراءات المصادقة على نتيجة الانتخابات وجعله مع زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي "هدفا".

ولإظهار تأثير ترامب على أنصاره، عرض جواكين كاسترو صورا لرجل يقرأ عبر مكبر للصوت على درجات الكابيتول تغريدة نشرها دونالد ترامب في خضم الهجوم "لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما هو ضروري لحماية البلد".

ما زال يتمتع بشعبية

أشاد السناتور الجمهوري جون ثون بروايتهم. وقال لصحافيين "قاموا بعمل جيد في إبراز الروابط (...) لعرض الوقائع". وقال زميله تيد كروز في تغريدة على تويتر إن "ترامب لم يعد في منصبه ولا جدوى من إجراء محاكمة باستثناء الانتقام السياسي".

وما زال ترامب يتمتع بشعبية كبيرة لدى جزء من الناخبين وبتأثير قوي على الحزب الجمهوري. وقد حمله بعض أعضاء مجلس الشيوخ مسؤولية في الهجوم لكن من غير المرجح أن ينضم 17 منهم إلى الديمقراطيين لإدانته وحرمانه من إمكانية الترشح من جديد. وقد تتم تبرئته خلال أيام.

فرانس24/ أ ف ب

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