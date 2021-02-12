واشنطن تعلن شطب الحوثيين من القائمة الأمريكية للإرهاب الثلاثاء

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مقاتلون حوثيون يرددون شعارات وهم يركبون مركبة عسكرية خلال تجمع في العاصمة صنعاء، في 3 كانون الثاني/يناير 2017.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة أنه سيتم شطب الحوثيين رسميا من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية الثلاثاء، على أمل أن يدعم ذلك الجهود الإنسانية في اليمن.

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أملا أن يدعم القرار الجهود الإنسانية في اليمن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة أنه سيتم شطب الحوثيين رسميا من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية الثلاثاء.

وقال في بيان "يهدف هذا الإلغاء إلى ضمان عدم عرقلة سياسات الولايات المتحدة ذات الصلة بعملية (إيصال) المساعدات لمن يعانون أساسا مما تم وصفها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ومضى وزير الخارجية في تنفيذ الخطوة على الرغم من إدانة الولايات المتحدة هجوما بطائرة مسيّرة طال مطار أبها في السعودية، التي تشن حملة عسكرية مدمرة في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

أعمال خبيثة

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة لا تزال ترى بوضوح الأعمال الخبيثة لأنصار الله (الاسم الرسمي لحركة الحوثيين) وعدوانها".

وأشار إلى أن بلاده ستواصل تطبيق العقوبات المفروضة على قادة الحوثيين كأفراد.

ويذكر أن مايك بومبيو، سلف بلينكن، أعلن إدراج الحوثيين على قامة الإرهاب قبل تركه منصبه، مشيرا حينها إلى هجوم استهدف مطار عدن وإلى ارتباطهم بإيران التي اتبع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نهجا متشددا حيالها.

لكن مجموعات إنسانية قالت إن إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب ينطوي على مخاطر قانونية بالنسبة إلى واشنطن ويعرقل بشكل كبيرة جهود إيصال المساعدات في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكانه عليها.

وأفاد عاملون في مجال الإغاثة أن لا خيار لديهم سوى العمل مع الحوثيين إذ إنهم يحكمون فعليا معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ويذكر أن بلينكن اعتبر في وقت سابق أن شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب أولوية في وقت يطلق الرئيس جو بايدن حراكا دبلوماسيا في مسعى لإنهاء الحرب.

فرانس24/ أ ف ب

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