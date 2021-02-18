الولايات المتحدة: ملايين الأمريكيين بدون كهرباء إثر موجة برد قياسية

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طريق مغطى بالثلوج في أوستن، تكساس في 15 فبراير/ شباط 2021

حرمت الخميس موجة برد قوية امتدت على مساحات واسعة في الولايات المتحدة نحو مليوني أمريكي من الكهرباء في ولاية تكساس الغنية بالنفط، ويفترض أن تستمر هذه الموجة حتى نهاية الأسبوع. ويعيش 100 مليون أمريكي في المنطقة الوسطى من البلاد في ظل عواصف ثلجية متفاوتة الخطورة، وفقا لما أفادت به خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

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في ولاية تكساس الغنية بالنفط انقطع التيار الكهربائي على نحو مليوني أمريكي صباح الخميس بسبب موجة برد قارسة امتدت على مساحات واسعة في الولايات المتحدة، ويفترض أن تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأكدت خدمة الأرصاد اجوية الوطنية في الولايات المتحدة الأربعاء أن 100 مليون أمريكي في المنطقة الوسطى من البلاد يعيشون في ظل عواصف ثلجية متفاوتة في الخطورة.

بدأت كتلة الهواء الباردة القادمة من القطب الشمالي بالانحسار، وفق الأرصاد الجوية، لكن درجات الحرارة المنخفضة ستبقى "ما دون معدلها الطبيعي بـ11 إلى 19,5 درجات مئوية" في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة، وفق ما كتب خبراء الأرصاد الجوية.

وأكد جيف زينتس منسق مكافحة وباء كوفيد-19 في البيت الأبيض، أن الطقس البارد أثر على حملة التلقيح على خلفية إغلاق بعض مراكز التطعيم.

من جهته، أرجأ الرئيس جو بايدن زيارة كانت مقررة الخميس إلى مصنع لفايزر ينتج اللقاحات في كالامازو في ميشيغان حتى الجمعة، بسبب الطقس.

وأحصيت أكثر من 30 وفاة مرتبطة بالطقس البارد في كافة أنحاء البلاد، وفق وسائل إعلام أمريكية، فيما حضت السلطات السكان إلى توخي الحذر.

في تكساس، عنونت صحيفة "هيوستن كرونيكل" في عددها الصادر الأربعاء "إخفاقات السلطة". ولجأ سكان هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس إلى كنيسة "لايكوود" الأربعاء هرباً من البرد، ونتيجة انقطاع الكهرباء.

وقال النائب السابق في تكساس الديمقراطي بيتو أورورك لقناة "أم أس أن بي سي" إنه "كان ممكناً التحصن ضد كل تلك الصعوبات"، معتبراً أن "تكساس ليست بعيدة عن أن تكون ولاية فاشلة".

وأكدت الشركة المزودة للكهرباء في الولاية أن 200 ألف منزل لا يزال محروماً من الكهرباء، فيما قد تتواصل انقطاعات التيار لوقت أبعد من الأربعاء.

وحتى مساء الأربعاء كان 2,3 مليون منزل وشركة في تكساس محرومةً من الكهرباء وفق موقع "باور أوتادج".

فرانس24/ أ ف ب

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