الأرجنتين: استقالة وزير الصحة بعد الكشف عن تلقي أصدقاء له لقاح فيروس كورونا قبل بدء حملة التطعيم

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قدّم وزير الصحة الأرجنتيني غينيس غونزاليس غارسيا استقالته الجمعة إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز، بعد الكشف عن تلقي أصدقاء للوزير اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل بدء الحملة الرسمية للتطعيم.

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قدّم وزير الصحة الأرجنتيني استقالته في وقت متأخر الجمعة، ونزولا عند طلب رئيس البلاد بعد الكشف عن تلقي أصدقاء للوزير اللقاح قبل بدء الحملة الرسمية للتحصين ضد كوفيد-19.

ووجه غينيس غونزاليس غارسيا الوزير والطبيب البالغ 75 رسالة إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز قال فيها "في ردّ على طلبك العاجل، أتقدّم باستقالتي من منصب وزير الصحة".

ومن المتوقّع أن تحلّ مكان الوزير المستقيل نائبته كارلا فيتزوتي البالغة 48 عاما والتي كانت مسؤولة عن تأمين لقاح سبوتنيك-في الروسي للأرجنتين، أول دولة تصادق عليه في أمريكا الجنوبية وتستخدمه.

وخرجت فضيحة تلقي أصدقاء الوزير اللقاح بشكل مسبق إلى العلن بعد إعلان الصحافي هوراسيو فيربتسكي البالغ 71 عاما في لقاء إذاعي أنه يدين لصديقه الوزير تمكّنه من أخذ اللقاح في مكتبه قبل السكان.

وحتى الآن لم يعط اللقاح سوى للعاملين الصحيين في الأرجنتين، والأربعاء بدأ تحصين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما في مقاطعة بوينس آيرس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصا آخرين مقربين من وزراء في الحكومة تلقوا اللقاح في وزارة الصحة.

وأفاد مسؤولون أن الرئيس، وهو في الستينات من عمره وتلقى اللقاح أمام الكاميرات لتشجيع الأرجنتينيين على التسجيل لأخذه، أمرَ كبير موظفيه بالطلب من وزير الصحة تقديم استقالته.

وسجلت الأرجنتين البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة نحو مليوني إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 50 ألف وفاة.

فرانس24/ أ ف ب

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