شركات طيران عالمية توقف استخدام طائرات "بوينغ 777" بعد حادث احتراق أحد محركاتها

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طائرة بوينغ 737 ماكس في مصنع الشرطة في رنتون، ديسمبر/كانون الأول 2015.

قررت عدة شركات طيران عالمية تطبيق توصية أصدرتها شركة "بوينغ" الأمريكية القاضية بوقف استخدام الطائرات من طراز "بوينغ 777" وذلك بعد حادث احتراق محرك إحدى هذه الطائرات في الجو بعد إقلاعها من مطار كولورادو الأمريكي. فيما أمرت هيئة الطيران المدني الأمريكية بعمليات تدقيق إضافية بشأن بعض طائرات "بوينغ 777"، كما تجري الهيئة الوطنية الأمريكية للنقل والأمن تحقيقا في الحادث الذي لم يسفر عن ضحايا.

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بعد توصية من مجموعة "بوينغ" الأمريكية التي طلبت وقف استخدام 128 طائرة تجارية من طراز 777 في العالم أجمع، قررت عدة شركات طيران منها الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" والشركتان اليابانيتان الرئيسيتان تطبيق تلك التوصية ووقف استخدام طائراتها من طراز "بوينغ 777" الأحد والإثنين بعد احتراق محرك إحدى الطائرات فوق كولورادو.

وأكدت متحدثة باسم مجموعة بوينغ لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين أنه بالفعل صدر قرار بوقف استخدام طائرات البوينغ 777 في العالم الـ128 المجهزة بمحرك "برات أند ويتني". وأعلنت يونايتد إيرلاينز التي طال الحادث إحدى طائراتها، وشركة الطيران اليابانية و"أول نيبون إيرلاينز" وشركة الطيران الكورية الجنوبية وقف استخدام طائراتها المزودة بمحرك كالذي سبب الحريق.

وأمرت هيئة الطيران المدني الأمريكية بعمليات تدقيق إضافية بشأن بعض طائرات بوينغ 777. وتجري الهيئة الوطنية الأمريكية للنقل والأمن تحقيقا في الحادث الذي لم يسفر عن ضحايا.

وقالت بوينغ في بيان "أثناء التحقيق أوصينا بتعليق استخدام طائرات 777 الـ69 التي هي في الخدمة و59 طائرة مجهزة بمحرك برات أند ويتني 4000-112". وأعلنت يونايتد أنها سحبت طوعا من الخدمة 24 طائرة بوينغ 777 وتتوقع "أن يتأثر عدد صغير من الزبائن بهذا الإجراء".

وأعلنت شركة الطيران اليابانية و"أول نيبون إيرلاينز" وقف استخدام 13 و19 طائرة مجهزة بمحرك "بي دبليو 4000" على التوالي وأنها تجنبت إلغاء رحلات باستبدالها بطائرات أخرى.

وأعلنت وزارة النقل اليابانية أنها أمرت بعمليات تدقيق أكثر صرامة للمحرك بعد أن واجهت طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران اليابانية مشاكل مع "محرك مماثل" أثناء رحلة من مطار طوكيو إلى جزيرة اوكيناوا في كانون الأول/ديسمبر.

وأعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية أنها لا تنوي حاليا وقف استخدام طائراتها وأنها تراقب الوضع عن كثب. لكن شركة "أزيانا إيرلاينز" ثاني شركة طيران كورية جنوبية قررت وقف استخدام طائراتها السبع من طراز 777 في إسطولها.

أما شركة "كوريان إير" أول شركة طيران في البلاد التي أعلنت في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية أنها علقت استخدام طائراتها الست البوينغ 777 المجهزة بمحرك "بي دبليو 4000"، فأكدت أنها تنتظر التوصيات الرسمية من الجهات الناظمة الكورية الجنوبية.

وفي بيان نشر على تويتر أعلن مدير هيئة الطيران المدني الأمريكية ستيف ديكسون أنه بعد التشاور مع فريق خبرائه في السلامة الجوية، طلب منهم نشر توجيه يلزم القيام بعمليات تدقيق فورية ومعمقة لطائرات بوينغ 777 المجهزة بمحركات "برات أند ويتني 4000-112".

ضربة قاسية بعد المشاكل مع طائرات بوينغ 737 ماكس

وكانت طائرة بوينغ 777-220 تابعة ليونايتد إيرلاينز أقلعت للتو السبت من دينفر (كولورادو) إلى هونولولو (هاواي) وعلى متنها 231 راكبا و10 من أفراد الطاقم، واضطرت للعودة إلى المطار والقيام بهبوط اضطراري بعد اندلاع حريق في محركها الأيمن. وحطت الطائرة على مدرج المطار دون مشاكل ولم يصب أحد بأذى. وقالت السلطات المحلية أن حطاما بعضه كبير الحجم تناثر على منطقة سكنية في برومفيلد، إحدى ضواحي دينفر أثناء عودة الطائرة إلى المطار دون إصابة أحد على الأرض.

وشهدت مجموعة بوينغ في السنوات الماضية مشاكل خطيرة مع طائرتها من طراز 737 ماكس. وفي آذار/مارس صدر قرار بمنع استخدام هذه الطائرات بعد حادثتين أوقعتا 346 قتيلا إثر تحطم طائرة "لايون إير" في إندونيسيا في تشرين الأول/أكتوبر 2018 (189 قتيلا) وأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار/مارس 2019 في إثيوبيا (157 قتيلا).

وفي الحادثتين، تلقى نظام التحكم بالطائرة إشارات خاطئة من واحدة من مجستي زاويتي المواجهة في الطائرة تبيّن أنها بحالة سقوط، ما دفع النظام آلياً إلى وضع الطائرة بحالة هبوط رغم محاولة الطيارين تعطيله.

وبعد حظر دام 20 شهرا سمح لطائرة 737 ماكس بالتحليق مجددا بعد تعديلات وبروتوكولات جديدة في تدريب الطيارين. وكان لوباء كوفيد-19 عواقبه الكارثية على النقل الجوي في العالم ما أدى إلى إلغاء عقود لشراء مئات الطائرات.

فرانس24/ أ ف ب

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