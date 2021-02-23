الناسا تنشر مقاطع صوتية التقطتها المركبة الجوالة "برسيفيرانس" في المريخ

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إحدى أول صورتين أرسلها الروبوت الجوال "برسفيرانس" لدى هبوطه على سطح المريخ في 19 شباط/فبراير 2021.

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مقطعا صوتيا التقطته المركبة الجوالة "برسيفيرانس" خلال هبوطها على سطح المريخ. كما نشرت فيديو لعملية هبوط المسبار المتجول على سطح الكوكب في سابقة علمية وتاريخية، حيث تظهر عملية فتح المظلة وهبوط العربة على السطح وسط سحابة من الغبار. وتعمل عربة "برسيفيرانس" كما هو متوقع حتى الآن بحسب جيسيكا صامويلز، مديرة المهمة.

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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الاثنين أول مقطع صوتي من المريخ هو صوت خافت للريح التقطته المركبة الجوالة "برسيفيرانس".

كما نشرت ناسا أيضًا أول فيديو يصور هبوط المسبار المتجول على الكوكب الأحمر.

ولم يعمل الميكروفون أثناء الهبوط، لكن العربة الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ.

وشغّل مهندسو وكالة ناسا مقطعًا صوتيًا قصيرًا لما قالوا إنه هبة ريح على السطح.

وأظهر مقطع الفيديو ومدته ثلاث دقائق و25 ثانية فتح المظلة وهبوط العربة الجوالة على السطح وسط سحابة من الغبار.

وقال مايكل واتكينز، مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا للصحافيين "هذه لقطات فيديو رائعة حقًا، وأضاف "إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ".

وقالت جيسيكا صامويلز، مديرة مهمة "برسيفيرانس" على السطح إن العربة الجوالة تعمل كما هو متوقع حتى الآن. وأضافت "يسعدني أن أعلن أن برسفيرانس بخير".

فرانس 24 / أ ف ب

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